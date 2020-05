Critican que grandes empresas no cierren por pandemia, pese a exhorto oficial

Sectores de la sociedad se han pronunciado por la falta de capacidad de los Gobiernos Municipales, que mientras someten al pequeño comerciante y empresario obligando al cierre de comercios y establecimientos para contrarrestar los contagios de Coronavirus, no logran el cierre de establecimientos como Elektra, Coppel y Salinas y Rocha que continúan sus labores



Tan sólo en Orizaba se mantienen abiertas tres tiendas Coppel, cuatro tiendas Elektra y un Salinas y Rocha, pero a nivel regional se contabilizan 14, mismas que mantienen todas su áreas abiertas y reciben un promedio de 80 personas en una hora, señala el abogado Braulio Salinas, quien agrega que a nivel estatal y nacional siguen operando a pesar de que el Gobierno les ha hecho el llamado.



Un empleado de una cadena comercial con sede en tres municipios de la región de Orizaba, quien solicitó el anonimato para evitar represalias, señaló que los empleados están a medio sueldo y trabajando una semana para rotar a todo el personal.



“Nos dan un cubrebocas para 15 días, que no reúne las condiciones de seguridad y que se deteriora a los tres días de uso continuo. Nos cobran el gel antibacterial con una cuota que se descuenta del salario y nos dicen que no cerramos en apoyo a la economía de nuestras familias”, explica Luis “N”.



Al respecto, Braulio Salinas afirmó que nadie debe estar por encima de los derechos fundamentales para los mexicanos: la salud y la vida.



Lamentó que la “mano dura” la reciban los pequeños comerciantes y empresarios, pero no se afecte los intereses de los grandes consorcios empresariales.



En medio de la contingencia, la autoridad municipal y los encargados de almacenes y bancos, se ven rebasados ante el desacato de los mismos ciudadanos al momento de ingresar a dichos establecimientos, pues no se respeta la sana distancia, se omite el uso de cubrebocas y de gel antibacterial.