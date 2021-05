Critican que hicieron fiesta patronal con anuencia del Ayuntamiento de Teocelo

Un grupo de pobladores de la comunidad de Baxtla en Teocelo acusaron que se llevó a cabo la fiesta patronal en honor a la Visitación de Nuestra Señora con aglomeraciones y sin medidas sanitarias este fin de semana.



Señalaron que estas festividades se realizaron con anuencia del Ayuntamiento, debido a que la candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mara Chama Villa, quien es hija del Alcalde, fue la madrina del arco floral.



“Se llevó a cabo la fiesta porque la hija del presidente, la candidata del Verde, fue la madrina del arco floral y ella permitió todo”, acusó un poblador.



Y es que los habitantes recriminaron que la mayoría de personas no portaban cubrebocas, por lo que en este sentido la autoridad municipal no fue responsable y accedieron para ganar votos para la representante del PVEM.



“Lo peor sin cubrebocas, el Ayuntamiento no fue responsable, toda la gente sin cubrebocas en el arco floral, además de todo el Ayuntamiento con su personal acompañando al Alcalde en la bajada del arco floral”, dijo otra de las vecinas.