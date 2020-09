Critican recorte de AMLO a programa de empleo y que siga con obras “faraónicas”

En medio de la peor crisis de empleo en México el Gobierno federal ha decidido no apoyar a los millones de mexicanos que se han quedado sin ingresos, primero fue por las políticas erráticas ejecutadas en el segmento y después recibiendo en un segundo momento el impacto de la pandemia provocada por el Covid-19.



“Inexplicablemente se propone reducir en 92% el presupuesto para el próximo año del Programa de Apoyo al Empleo”, acción que la diputada federal Mónica Almeida condenó y por ende invitó al resto de legisladores a dar marcha atrás, a este duro golpe a la generación del empleo.



De ser aprobado así el presupuesto del Programa de Apoyo al Empleo, pasará de un presupuesto de 704.8 millones en 2020 a 55.5 millones para el próximo año, acción propuesta a pesar de que tan sólo entre marzo y julio de este año se perdieron un millón 117 mil 584 trabajos, es decir de 5.2 plazas por minuto.



“El actual Gobierno ha perdido la mira sobre lo que es verdaderamente importante para impulsar en nuestra sociedad, ya que están redistribuyendo los ingresos en algunos programas para aplicarlos a los que sólo son prioritarios para el presidente, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y las construcciones faraónicas que están llevando a cabo y lo peor es que no presentan una razón tangible del porque hacer estos recortes y dotar de recursos a los otros”, indicó.



Almeida López consideró que continuar y dar luz verde a este proyecto de presupuesto provocará que México se siga hundiendo en una de las peores crisis económicas y de desempleo en la historia, todo esto debido a la ambición del Gobierno federal por destruir los programas establecidos por anteriores gobiernos aun siendo funcionales y esperar que los generados por ellos surtan efecto, a pesar de que hasta la fecha no han dado resultados, pues recuerda que cada empleo conseguido con Jóvenes construyendo el futuro nos cuesta 162 MDP.



“El Ejecutivo federal pasará a la historia, como uno de los presidentes que más datos no comprobables ha dicho, pues a pesar de que sigue usando un discurso en el que supuestamente va a apoyar a los más necesitados y a quienes han perdido su empleo, sus acciones demuestran que les miente y lo peor, los condena a una vida con desempleo y pobreza”, agregó.



La legisladora invitó al resto de los diputados federales, a que prioricen las necesidades de los mexicanos y analicen a detalle el presupuesto y actuar en consecuencia, se requiere reconocer que es necesario modificarlo.



Asimismo, manifestó que para lograr impulsar a la sociedad es necesario construir un presupuesto a partir de los derechos humanos, y así garantizar los insumos básicos y vitales que se requiere para tener una vida plena.