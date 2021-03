Critican rezago en identificación de restos hallados en fosas de Veracruz

La representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Araceli Salcedo Jiménez, lamentó que durante la etapa más fuerte de la pandemia las autoridades de Servicios Periciales no hayan trabajado para sacar adelante el rezago tan fuerte que hay.



Recordó que hay restos que se han exhumado de fosas clandestinas como la de Los Arenales, en Río Blanco, y en donde a la fecha no hay siquiera un dictamen pericial.



Comentó que de ese tema se habló ya con el director de Servicios Periciales, quien les dijo que no hay datos concretos, lo cual es grave porque es algo que no se está demandando apenas ayer, sino mucho tiempo atrás.



Mencionó que ante ello han solicitado que el predio de Campo Grande no se quiera dejar como una primera etapa, sino que se continúe buscando hasta que se dé por agotado.



Recordó que ahí a la fecha se han recuperado seis cuerpos de cinco fosas, pero hace falta explorar otros puntos que tienen marcados como positivos y además entrar a buscar con los binomios caninos y ellas para detectar más posibles puntos en donde pudiera haber fosas.



Señaló que de los seis cuerpos que ya tiene Periciales se podría estar trabajando ya para identificarlos y hacer entrega de ellos a sus familias.



Indicó que hoy en día hay mejores equipos para hacer el procesamiento de los restos e identificarlos y sólo esperan de las autoridades el compromiso y la empatía para que todo se lleve a cabo conforme a la ley.