CROM critica mal servicio de IMSS en región Orizaba

El dirigente de la CROM, en la región de Orizaba, Alfredo Hernández Ávila, dijo que hay muchas quejas contra el IMSS de parte de la clase trabajadora, pues tanto en hospitales como Unidades Médico Familiares el servicio que se otorga no es bueno.



"Hay muchos trabajadores que no son atendidos junto con sus familiares y ellos difícilmente pueden tener una atención pronta y expedita. No tienen idea de qué cantidad de trabajadores se han quejado. Desgraciadamente, no pudimos tener acceso a ninguna autoridad que nos pudiera resolver de manera inmediata"



En referencia a la designación de Celida Duque Molina, como nueva delegada del IMSS en Veracruz Sur, dijo que esperan que la funcionaria atienda sus quejas y es que quien estuvo como encargada de despacho, Adriana Alfaro, difícilmente resolvió los problemas.



"Tuvimos el gusto dos veces de platicar con ella, nos reunimos todos los sindicatos, expusimos cada uno de las empresas la situación que se vive y las demandas que se tienen".



Y es que destacó que, los trabajadores que laboran en los ingenios "Motzorongo" y el "San Nicolás" pertenecen a la CROM regional, lo cual indica que existe un sinnúmero de población de los trabajadores y sus familias que requieren de muchos servicios del Instituto pero no lo están teniendo.



"Quienes recibimos la atención en el IMSS, fuimos a solicitar el apoyo por la falta de medicamentos y de atención y dentro de sus posibilidades, Adriana Alfaro nos ayudó pero tenía claro que venían cambios".



Añadió que el problema en el IMSS es tanto en unidades como en hospitales. En el área de urgencias es recurrente el problema del servicio.