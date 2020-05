Cuarentena deja a comerciantes sin ventas a orilla de carretera, en Acajete

Vendedores de pan de nata y galletas en La Joya en el municipio de Acajete han visto sus ventas reducidas hasta en un 50 por ciento, debido al poco tránsito de visitantes en cuarentena.



Micaela Barranco es una vendedora de pan y galletas que señala que su venta ha bajado hasta en un 50 por ciento, pues la gente tiene miedo de salir y contagiarse de COVID-19.



Y aunque explica que a veces ya no sabe si creer o no en la enfermedad, hay quienes sí siguen las medidas de limpieza como el lavado de manos, cambio de ropa y recogerse el cabello a la hora de elaborar el pan.



“Han bajado mucho las ventas, esto es por la enfermedad, unos días me tocó un señor muy especial, me pedía gel, mucha gente dice que no es cierto, ya quien sabe. Pero el pan se elabora con higiene, nos recogemos el cabello, nos lavamos las manos, nos cambiamos para elaborar el pan”, aseguró.



Así también, comenta que en épocas normales son hasta 80 vendedores, pero por la contingencia sanitaria ya son sólo la mitad.



Por su parte, Irma Morales, dice que en su caso tuvo que buscar vender otra cosa diferente a la ropa que comúnmente comercializa, pues el cierre de los tianguis le ha impedido surtirse de mercancía.



“Tenemos 25 años de vender chalecos, chamarras, sarapes, no hay mercados porque los suspendieron, entonces pusimos un puesto de plantas porque entonces de que sobrevivimos. Nos está afectando mucho, en San Martin Texmelucan está cerrado todo, allá compramos la ropa, pero tuvimos que buscar otra cosa, metimos planta por el 10 de mayo y estamos vendimos un poquito”.



Finalmente refiere que todos los vendedores se lavan contantemente las manos con jabón y cloro y los conductores suelen traer cubre boca y rara vez se bajan de sus vehículos, por lo que asegura que tienen poco contacto con ellos.