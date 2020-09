Cuarentena dejó en quiebra a locatarios del Mercado Periférico, en Tuxpan

La crisis económica por escasas ventas ha provocado una situación de quiebra en el 40% de los locatarios del mercado periférico “Héroes del 47”, apuntó la representante de los comerciantes de este inmueble, Martha Méndez San Martín.



La secretaria general del Sindicato de Puestos Fijos, Semifijos y Ambulantes de Tuxpan CTM, mencionó que varios de sus compañeros de este mercado, ubicado fuera del primer cuadro de la ciudad “no aguantaron tantos meses sin ventas”.



Asimismo, lamentó la falta de apoyos gubernamentales de los tres niveles, pues no han recibido incentivo alguno para sostener sus negocios y la plantilla laboral.



Refirió que el paso del semáforo rojo al naranja no ha sido suficiente y “la gente no viene a comprar”, agregó tras aseverar que, en muchos casos, se quedaron con mercancía adquirida a principios de año y que pretendían vender en Semana Santa, es decir, trajes de baño, bermudas, playeras, inflables y pelotas, entre otros.



“Hemos solicitado préstamos para poder continuar surtiendo, pero la pandemia nos ha dejado endeudados y un 40% de los compañeros ha tenido que cerrar”, reiteró Marta San Martín.