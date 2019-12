Cuarta Transformación no fue lo que se esperaba en su primer año: Arzobispado

Al señalar que el Gobierno de Veracruz cierra el 2019 con altos índices de violencia, feminicidios y crisis en materia de salud y empleo, José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, lamentó que la Cuarta Transformación no haya sido lo que se esperaba en el primer año de ejercicio constitucional, por lo que confió que en el 2020 “la curva del aprendizaje haya sido superada y se den resultados a favor de todos los veracruzanos”.



Durante un desayuno ofrecido a los representantes de los medios de comunicación con motivo de las fiestas decembrinas, el director de la Oficina de Comunicación Social del Arzobispado de Xalapa admitió que para los veracruzanos el 2019 fue un año “muy difícil, en donde los índices de violencia siguen siendo elevados y el tema de los feminicidios es un tema muy delicado, pues más de 150 mujeres han sido asesinadas”.



Además, dijo, la deuda social que se tiene en el Estado de Veracruz, lamentablemente no se ha resuelto; es decir los problemas de salud, tuvimos una crisis de salud en el Estado, el dengue que dejó 23 decesos en la Entidad, “que se convirtió prácticamente en una epidemia por la falta de una política de prevención y de la aplicación de los recursos”, añadió.



También abordó el tema del trabajo, en donde ha escuchado constantemente a la gente quejarse de la situación y que lo que gana no le alcanza para la subsistencia de sus familias y eso es preocupante porque genera incertidumbre, preocupaciones y desencanto, “es una situación que todos lamentamos”.



“Desearíamos que el año que entra, esta curva de aprendizaje (de quienes integran el Gobierno Estatal) que hemos estado sufriendo, porque los ciudadanos la estamos sufriendo, ojalá ya se termine y la situación de los veracruzanos mejore y la famosa transformación que se prometió por parte de los gobiernos de Morena llegue a todos los veracruzanos”, subrayó.



Por otro lado, dio una amplia explicación del periodo litúrgico por el que vive la Iglesia Católica con el tiempo de adviento, el cual nos prepara para la venida del Señor y detalló que en este tiempo se expresa la cercanía de Dios con la humanidad, su presencia y caminar entre nosotros, por lo que se trata de un momento de reflexión y arrepentimiento.