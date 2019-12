Cuatro organizaciones se perfilan para ser nuevos partidos políticos en México

De 106 organizaciones políticas que solicitaron su registro al Instituto Nacional Electoral (INE) para constituirse como partidos políticos nacionales, sólo 4 estarían cumpliendo con las asambleas y 3 con las afiliaciones correspondientes; 35 desistieron y 13 no reunieron los requisitos de origen.



Redes Sociales Progresistas (RSP), Grupo Social Promotor de México, Encuentro Solidario y Libertad y Responsabilidad Democrática son las organizaciones que a lo largo de 11 meses han cumplido con las asambleas que solicita el INE para constituirse como partido político nacional.



Redes Sociales y Grupo Social Promotor son partidos de base magisterial, con estructura de lo que era el Partido Nueva Alianza (PANAL) y sustentado con la actual dirigencia nacional del SNTE, mientras que las Redes son lideradas por Elba Esther Gordillo, a través de su yerno Fernando González, apoyados por la Asociación Maestros por Mexico (MXM).



Encuentro Solidario tiene la estructura de lo que era el Partido Encuentro Social (PES) y Libertad y Responsabilidad Democrática es la organización que lidera el expresidente de la república Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala.



El reporte oficial, con corte al martes 17 de diciembre, señala que 3 de estas organizaciones han cumplido al 100 por ciento con el número de asambleas solicitadas por el INE y con los 60 mil afiliados en todo el país, más el 0.26 por ciento del padrón de la última elección federal.



Sólo el Grupo Social Promotor México cumplió en demasía los requisitos de asambleas y afiliados. En el caso de RSP, rebasaron el número de afiliados pero están en el límite de asambleas con 20.



Con respecto al “refrito del PES”, hicieron más asambleas pero en número de afiliados, apenas llegó al número límite de afiliados.



Mientras la organización de los expanistas Calderón-Zavala, aún no cuenta con el número de afiliados, hasta el momento han presentado 169 mil 777 afiliados de los 235 mil que se necesitan para cumplir con este requisito.



Es decir, con fecha de este miércoles 18 de diciembre, a Felipe Calderón le faltan 60 mil afiliados para cumplir con lo que requiere el INE, por lo que es muy probable que lo logre.



Es importante resaltar que el INE, con ayuda del Registro Federal de Electores (RFE), tiene 6 meses para validar las afiliaciones con las 17 observaciones, entre las que se debe analizar si las organizaciones registraron personas fallecidas, de otro Estado, credenciales con cambio de domicilio y homónimas.



El INE revisa de enero a junio la información, validada por el RFE, quienes informan si los registrados son del Estado correspondiente; es decir, el RFE es el filtro para avalar las afiliaciones y las que no lo cumplan, se eliminan.



Por ello, RSP y el ES se encuentran en riesgo, pues apenas si cumplen con lo requerido, ya que mientras el primero no aumente sus asambleas está en el límite con 20, al igual que el ES, quien tiene 235 mil 563 afiliados, es decir el 100.69 por ciento de lo solicitado y mientras no aumente sus afiliados está en riesgo su registro con la validación del RFE.



Después de cumplir con las asambleas y el número de afiliados, las organizaciones deberán presentar sus Estatutos al órgano electoral, realizar una asamblea Nacional y entregar su solicitud como partido político nacional al INE.



En caso de cumplir con todos los requisitos, sería en junio de 2020 cuando el máximo órgano electoral estuviera aprobando la nueva conformación como institutos políticos nacionales a estas 4 organizaciones.



Cabe recordar que había dos modalidades para hacer las asambleas, una estatal, con 3 mil afiliados y que el número es de 20 asambleas estatales; la otra es la modalidad distrital, donde se requieren 200 asambleas distritales y el 0.26 por ciento del Padrón electoral de la anterior elección federal.



Por tanto, se resume que fueron 106 organizaciones que hicieron su solicitud en enero de 2019 para constituirse como partido político y por el momento, sólo 4 estarían por alcanzar el registro; desistieron 35 organizaciones y 13 no lograron los requisitos.