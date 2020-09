Cuestiona Dirigente del PRI Estatal uso de prerrogativas descontadas a partidos

El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, cuestionó el uso que se está dando a las prerrogativas descontadas a los partidos, pues a pesar de que llevan dos meses descontándoles no el 50 por ciento, sino el 58 por ciento, no se ve que se estén otorgando plazas a médicos y enfermeras o que se esté ayudando a los sectores vulnerables.



Recordó que la reforma electoral está en la Suprema Corte y si se echa para abajo, esos recursos se tendrán que reintegrar pero lo importante no son las prerrogativas, sino lo que esa reforma generará en los procesos electorales si no se echa abajo.



Mencionó que los OPLES nacieron como un logro de la democracia, porque se decía que los gobernadores eran dueños de los organismos electorales pero al echarlos abajo se está yendo contra una reforma constitucional y por eso se controvirtió.



Vaticinó que cuando sean las elecciones se verá que sólo causa ingobernabilidad, pues la gente que hace campaña y cuida los votos no va a permitir que se saquen las urnas de sus municipios sin contar los sufragios que emitió la población.



Agregó que pese a lo que cualquiera pudiera decir o pensar, la democracia mexicana tiene mayores avances y logros que la española y la estadounidense, pues aquí quien tiene mayor número de votos gana, en tanto que esos países usan otro esquema y aunque un candidato tenga más votos, no necesariamente logra el gobierno.