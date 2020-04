Cuidado de enfermos de COVID, una representación del lavatorio de pies: Arzobispo de Xalapa

Este jueves Santo, en la Catedral Metropolitana de Xalapa, no se realizó el lavatorio de los pies como cada año, el cual representa lo que Jesús hizo con sus discípulos.



Al respecto, el arzobispo de la Arquidiócesis, Hipólito Reyes Larios, enfatizó que para seguir con las indicaciones de las autoridades de salud por el COVID-19, se llegó a la conclusión de no llevar a cabo el lavatorio de los pies.



"No realizaremos en lavatorio de los pies, pero se está haciendo de una manera muy especial en los hogares con todos los familiares cuidando a sus enfermos, y muy particularmente en los hospitales, en las clínicas, en los sanatorios tanto del IMSS, como del ISSSTE, como en los sanatorios particulares".



En ese sentido, reconoció el trabajo que están haciendo los médicos, enfermeras, personal administrativo y demás empleados del área de la salud, en los distintos puntos del mundo.



El Arzobispo mencionó que el Jueves Santo, resalta la importancia tan grande que tiene el servicio al prójimo, ejemplificando lo que se está haciendo a nivel mundial con los enfermos de coronavirus.



Así también, expuso que, en este día, se da inicio a la celebración del Triduo Pascual, que, para la Iglesia Católica, representa los más importantes misterios de la vida cristiana, la pasión, la muerte y resurrección de Jesús, se realizó de manera diferente en la Capital del Estado.



Además, en esta celebración, se resaltó la institución de la eucaristía y la institución del sacerdocio.