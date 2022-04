Cuitláhuac agradece al magisterio apoyo a AMLO ante Revocación

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, reiteró que la lucha es y será siempre junto al pueblo mexicano con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador.En un convivio que se realizó este fin de semana con integrantes del magisterio veracruzano, en el que también se dio cita el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, afirmó que ahora se viven tiempos distintos, pues los maestros ya no sufren represión y no están tras las mallas, donde habían sido testigos de las mentiras de los políticos."Agradecerles lo que este domingo pasado han realizado, no debemos olvidar que somos del pueblo y que nos debemos al pueblo. Todo con el pueblo y sin el pueblo nada, por eso era importante que el magisterio se hiciera sentir. Hoy queda en la historia nacional que el magisterio veracruzano estuvo al pie de la lucha, ¡qué viva el magisterio veracruzano!", dijo al agradecer por apoyar mayoritariamente la ratificación de López Obrador en el ejercicio de Revocación de Mandato.En la reunión, que se dio el pasado sábado en el Estadio Antonio M. Quirasco, en Xalapa, los docentes dejaron en claro que "amor con amor se paga" y por eso, desde Veracruz apoyan al titular del Ejecutivo Federal.Y es que afirmaron que desde hace tres años, en conjunto con el Gobierno del Rstado y la representación ante la Secretaría de Educación, está trabajando por impulsar la transformación de la educación.Los profesores celebraron el éxito en esta "lucha democrática en contra del neoliberalismo", donde se demostró su humildad y compromiso con el pueblo de México.En el evento, García Jiménez también estuvo acompañado del delegado estatal de MORENA, Esteban Ramírez Zepeta; el secretario de organización, Yair Ademar Domínguez; la oficial mayor de la SEV, Ariadna Selene Aguilar Amaya; así como los subsecretarios de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar; de Educación Media Superior y Superior (SEMSyS), Jorge Miguel Uscanga Villalba y el coordinador de Delegaciones Regionales, Víctor Emanuel Vargas Barrientos