Cuitláhuac espera concluir cargo… pero podría irse para apoyar a “corcholata”

Antes las aspiraciones de actuales funcionarios de Gobierno por la Presidencia de la República, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez pidió que le pregunten hasta diciembre de 2023 si es que dejaría el cargo para apoyar a alguna de las “corcholatas”, aunque comentó que él preferiría terminar su periodo.Señaló que por aquellas fechas tendrían que comenzar a renunciar personajes como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, o el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues inician las precampañas.Y es que en la conferencia de este martes, el Gobernador fue cuestionado si dejaría el cargo para acompañar a alguno de ellos.“Yo espero me permita el Movimiento concluir bien, dejar esa marca. Siento (que) es mi obligación. Sí escuché algunas voces pero yo estoy muy claro de que es momento de dar todo por aportarle a Veracruz y ya”, dijo.No obstante, reiteró que en el último año de la actual administración se definirán muchos cambios.Fue así que, descartó dejar su encargo al frente del Gobierno de Veracruz por irse a apoyar alguno de los aspirantes presidenciables, aunque manifestó que aún falta tiempo para ello.Sobre sus aspiraciones políticas y si aceptaría ser secretario de alguna dependencia a nivel federal, el mandatario expuso que será hasta diciembre de 2023 cuando se muevan finalmente las fichas.Sin embargo, dejó en claro su compromiso con la entidad ya que el arribo de MORENA a Veracruz demanda avocarse a la transformación, “somos el primero gobierno en cambiar el rumbo de la corrupción a la esperanza, con un récord de obra pública y reducción de inseguridad”.En este sentido expuso que lleva un récord de obra en obras, tanto en infraestructura carretera como de salud, y el siguiente año vienen mil 400 millones de pesos para cubrir la meta de rehabilitar centros de salud y hospitales.“Estamos metidos en este trabajo y vamos a continuar. Espero que me permita el Movimiento concluir y dejar esa marca”, sostuvo.De igual meso, dejó en claro que aún es muy temprano para hablar de elecciones: Eso es muy a futuro, no alimentemos eso, tengo un compromiso importante con Veracruz.“Yo preferiría terminar”, afirmó.