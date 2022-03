Cuitláhuac no se subirá al “ring mediatico” con Monreal

En ningún momento se violentó el proceso, así como tampoco se invaden facultades respecto a las declaraciones vertidas sobre el caso de José Manuel “N”, afirmó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien descartó entrar en una discusión “mediática” con el senador morenista Ricardo Monreal Ávila.En conferencia de prensa de este lunes, el Mandatario fue cuestionado sobre las declaraciones que hizo el fin de semana el legislador, quien lo señaló de “invadir facultades” por sus declaraciones ante el amparo obtenido por el colaborador de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado, José Manuel “N”, situación que desestimó y dijo que simplemente aclaró una situación que buscaba afectar “tendenciosamente” la imagen del Estado.En ese tenor, el Mandatario expuso que los ciudadanos veracruzanos deben estar enterados de la situación, así como de lo que sucede en territorio estatal, donde manifestó que en su gestión se mantienen los principios de la Cuarte Transformación.“No en ningún momento, yo puedo declarar aquí de manera libre, no hay ninguna invasión de facultades, estoy informando a los ciudadanos, porque se buscó tendenciosamente generar otra información y otra imagen, por eso que sea la población que decida qué creer, nosotros nos mantenemos en los principios radicales de la 4T, no mentir, no robar y no traicionar la pueblo”, dijo.García Jiménez insistió que no tiene interés en entrar en controversia con el senador Monreal, pues en su momento el propio presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró de qué lado está cada quien, por lo que insistió que “no tiene mayor relevancia”.“No tengo nada más que agregar, es un tema que yo he fijado la postura de este Gobierno y no tiene mayor interés para mi entrar en un diálogo por medios con el Senador, creo que también el Presidente aclaró muy bien de qué lado estamos cada quien así que no tiene mayor relevancia para mí”, finalizó.Cabe mencionar que este fin de semana, el senador Ricardo Monreal pidió al titular del Ejecutivo veracruzano no invadir facultades, con respecto a lo que habría declarado sobre el amparo de José Manuel “N”, también le pidió prudencia en sus declaraciones y le mencionó que la justicia está por encima de intereses personales.