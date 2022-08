Cuitláhuac no ve destape a la Gubernatura del Delegado del Bienestar

El delegado de los programas del Bienestar en el Estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, está en su derecho y libertad de aspirar a una candidatura, por la Gubernatura, sin embargo, MORENA aplicará el método de encuestas para definir a los candidatos para el proceso electoral 2024, señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.El mandatario estatal fue cuestionado respecto a las declaraciones del dirigente estatal de MORENA en Veracruz Esteban Ramírez Zepeta, quien pediría la renuncia del Delegado tras hacer patente su interés por la sucesión.En ese tenor, García Jiménez dejó en claro que Manuel Huerta, como cualquier otro servidor público tiene el derecho de buscar una candidatura, siempre y cuando no desvíe recursos y no realice proselitismo en horarios laborales.“Manuel Huerta es un buen compañero, ha estado trabajando, no ha desviado o utilizado los recursos de programas federales. Son libres, están en su libertad de declarar, debemos cuidar formas”, dijo al reiterar que a nivel nacional MORENA determinó que la metodología para determinar las candidaturas es la encuesta.“Será una encuesta la que defina las candidaturas, encuestas como se hizo en otros estados. Yo pienso que no fue en ese sentido su declaración, de parte de nuestra, nuestro Gobierno, nuestro respeto al compañero Manuel Huerta. No he sabido que haya hecho esa manifestación”, reiteró.Asimismo, mencionó que al momento no ha visto ningún destape de parte del Delegado Federal, así como tampoco de la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Sin embargo, insistió que todos tienen el legítimo derecho de aspirar.Finalmente, adelantó que el no tendrá injerencia en la designación de candidatos, pues sólo representa un voto más en las encuestas que se realizarán y descartó hacer público con quien simpatiza.“Tengo mi opinión y tengo mi corazoncito. Pero soy Gobernador y tengo que estar en eso. Pero es bueno que el partido MORENA haga encuesta”, finalizó.