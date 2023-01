Cuitláhuac se ríe de pleitos panistas: “Estoy como Michael Jackson con las palomitas”

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se rió de las acusaciones entre integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz que se señalan unos a otros de haber pactado con el mandatario y con la “Cuarta Transformación”.En conferencia de prensa, Cuitláhuac García comentó que incluso se ve a sí mismo “como Michael Jackson comiendo las palomitas”, haciendo referencia al famoso meme del Rey del Pop.Tan sólo en diciembre pasado, cabe recordar, fue el último desencuentro entre panistas en Veracruz.Y es que en aquellos días, la senadora y secretaria general del blanquiazul en Veracruz, Indira Rosales San Román, recriminó a los diputados locales del partido Bingen Rementería Molina, Nora Jessica Lagunes y Hugo González Saavedra de traicionar al PAN al votar a favor de los nuevo magistrados del recién creado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV).Tan sólo Nora Lagunes y Hugo González, ya habían respaldado en el pasado la llamada “Ley Nahle”, con la cual se pretendería abrir la puerta a la Secretaria de Energía federal para que compita por la Gubernatura en Veracruz."Estamos hartos de dobles discursos, lo digo en el caso del senador Julen Rementería del Puerto, es el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado y desafortunadamente no puedes decir algo en el Senado y su hijo vote con MORENA en el Congreso del Estado, eso es totalmente incongruente", dijo la senadora Indira en aquel entonces.En respuesta, el diputado Bingen Rementería acusó a Rosales San Román, a la dirigencia estatal del PAN y a la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, de tener un pacto de silencio a favor del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Señaló por ejemplo que el 15 de julio, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la primera reforma “para destruir al INE”, Lobeira se reunía con el mandatario federal y el Gobernador en Palacio Nacional.“¿Qué pasó Senadora? ¿Ahí no hubo proceso de expulsión?”, cuestionó Rementería.Señaló además que, tras esa reunión, se concretó la detención del exfiscal yunista Jorge Winckler Ortiz, hoy todavía preso, mientras que el grupo de los Yunes no lanza ningún reclamo.“Ni ruedas de prensa, ni marchas, ni declaraciones. Vaya ni un tuit pusieron siquiera. Aquí es donde usted y su grupo traicionan al PAN”, acusó, señalando que también hay silencio en los casos de “presos políticos” del Gobierno como Tito “N” o el perredista Rogelio “N”.