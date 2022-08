Cuñada de Duarte interpone amparo para recuperar condominios, en Boca del Río

La hermana de Karime “N” y excuñada de Javier Duarte de Ochoa, Mónica Ghhan Macías Tubilla, inició una nueva disputa legal para recuperar dos condominios en el municipio de Boca del Rio.Lo anterior, a más de seis años de que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró ambos apartamentos como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0001653/2016, alojada en la Agencia Décima del Ministerio Público de la Federación-Coordinación General de Investigación (CGI).El asunto se remonta al 6 de agosto de 2017, cuando el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares entregó una carpeta de pruebas a la extinta Procuraduría General de la República (PGR) mediante las cuales relacionó a la familia Macías Tubilla con supuestas actividades ilícitas de Javier Duarte de Ochoa Esto, para dar seguimiento a una denuncia promovida desde el 3 de abril de 2016 y en la cual el propio Yunes Linares se ofreció como testigo ante la entonces PGR e hizo señalamientos contra la hermana de Karime “N” y otras personas de su familia.Atendiendo la denuncia, el Ministerio Público de la Federación aseguró dos condominios propiedad de Mónica Macías Tubilla: el número 9-A, en el décimo piso; y el 6-A del séptimo piso, ambos de la Torre Pelicano ubicada en el domicilio marcado con el 741 del bulevar Manuel Ávila Camacho, lote 1, manzana 70, sección segunda, del fraccionamiento Costa de Oro de Mocambo.Sin embargo, el 19 de mayo de 2020, el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México determinó revocar el aseguramiento de 40 propiedades vinculadas a Javier Duarte , esto debido a que se trataron de bienes ligados a otras personas que siguen en proceso o no han sido detenidos y en donde hay que esperar a la resolución de dichos procesos, resolvió el Tercer Unitario Penal.Una vez revocados los aseguramientos, la FGR no cede los derechos de los condominios 9-A y 6-A de la Torre Pelícano a Mónica Macías Tubilla, razón por la cual, la excuñada de Duarte de Ochoa promovió el amparo 372/2022 ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz.Y si bien dicho juzgado se declaró a sí incompetente en un primer momento, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, en razón de superioridad le instruyó al Juez 5º de Boca del Río dar seguimiento a la queja de Macías Tubilla.Cabe referir que al momento, el Juzgado Quinto no emite una suspensión provisional, ni una definitiva a favor de la hermana de Karime “N”, y mediante las cuales, podría retomar el uso de los dos condominios en Mocambo.