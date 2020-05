Los 41 bienes decomisados a Duarte y que podría recuperar

Este lunes se confirmó que el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México avaló la sentencia de 9 años de prisión contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero; no obstante, el Juez encargado del caso revocó el decomiso de más de 40 propiedades relacionadas al caso.Según, explicará el portal Animal Político, se tomó esta determinación “pues se trata de propiedades ligadas a otras personas que siguen en proceso o no han sido detenidos y en donde hay que esperar a la resolución de dichos procesos”.Según se reportara en su momento, los 41 bienes inmuebles confiscados por autoridades federales tienen un valor de más de 600 millones de pesos, entre ellos están:- 21 parcelas ubicadas en el municipio de Lerma, Campeche, con superficies que van desde 15 hasta 45 hectáreas, todas fueron aseguradas desde el 9 de noviembre de 2016.Estas fueron adquiridas mediante el desvío de recursos públicos de dependencias del Gobierno de Veracruz como la Secretaría de Educación, Seguridad Pública, Agricultura y Desarrollo Social por José Juan Janeiro Rodríguez, Alfonso Ortega López, Moisés Mansur Cysneiros y Rafael Rosas Bocardo; identificados por la PGR como prestanombres de Javier Duarte.- Departamento en Campos Elíseos 71-Bis, Polanco- Departamento en Arquímedes 189 L-103, Polanco, Sección VAmbos asegurados el 18 de noviembre de 2016.- También le fue decomisado el 33% del rancho Las Mesas, ubicado en el poblado de Las Mesas, municipio de Valle de Bravo, Estado de México.Esta porción del rancho pertenece a Moisés Mansur Cysneiros, asegurado desde el 31 de octubre de 2016.- Tres departamentos de Torre Pelicano 6 A, 9 A y 9 B ubicados en el número 741 de Boulevard Manuel Ávila Camacho, Fraccionamiento Costa de Oro Mocambo, Municipio Boca del Río, Veracruz, asegurados desde el 24 de noviembre de 2016- Cuatro departamentos en los niveles uno, dos, tres y Pentgarden del condominio Finestre Ixtapa ubicado en el municipio de José Azueta, Guerrero, valuados en 1.5 millones de dólares cada uno y los cuales fueron asegurados el 25 de enero de 2017- Edificio Fortuni de Prado Norte 135, manzana 14, Lote 5, Colonia Lomas de Chapultepec, propiedad de Controladora Prado Norte S. de R. L. de C. V., asegurado desde el 31 de marzo de 2017Alberga las instalaciones de una galería denominada Eme Espacio de Arte y fue restaurado por el artista visual Raymundo Sesma y el diseñador industrial Silvino Lopeztovar, responsables de Advento Art Design.También alberga la clínica de fertilidad New Hope Fertility Center, las oficinas de Iberia Group y Gaia Design.- Tres departamentos en Torres del Parque Santa Fe:Números 1401, 1501 y 1601, que incluyen una bodega y seis cajones de estacionamiento cada uno, fueron adquiridos por José Juan Janeiro Rodríguez y asegurados el 2 de marzo de 2018.- Cuatro terrenos en Cancún, Quintana Roo:Lote 48-02, manzana 30, SM 86, Carretera Puerto Juárez y Lote 15, Manzana 2, SM86, Puerto Juárez; ambos a nombre de Crenum Desarrolladora Inmobiliaria S. de R. L de C. V., cuyos socios o accionistas son Alfonso Ortega López y Alfonso Ortega García.Unidad condominal 79-2-192 del condominio Maestros de Puerto Cancún; propiedad de MHS, S. A. de C.V., cuyos accionistas son Alfonso Ortega López y Andrés Estrada Vergara.Unidad Privativa Torre B, Calle Monte Ato, Lote 05, manzana 109, SM3110, Condominio Tania Residencial de Cancún, a nombre de Lorenza Concepción López CarreraLote 109, régimen de propiedad en condominio La Laguna, Unidad UC-14, Lote 1-02 manzana 27, Cancún a nombre de Lorenza Concepción López Carrera.Todos asegurados desde el 22 de noviembre de 2017.- En 2017, el entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, mostró objetos personales de Duarte y de su esposa, Karime, que mostraron parte de la personalidad de ambos. Los objetos fueron decomisados en una bodega localizada en Córdoba, Veracruz. En el lugar se encontraron retratos, fotografías, una colección de balones de futbol de los Tiburones Rojos, decenas de sillas de ruedas, vajillas, muebles, un pequeño barco y los famosos diarios de Karime Macías en los que escribió planas con la frase: "sí merezco abundancia".-El Gobierno yunista también decomisó, en mayo de 2017, una casa ubicada en Tlacotalpan, Veracruz.La casa cuenta con 522.44 metros de extensión y se encuentra en pleno centro de ese municipio. Según el actual Gobernador, la propiedad será entregada para que se realice un centro cultural.Por su parte, la Procuraduría General de la República especificó entonces que ninguno de los propietarios de los inmuebles mencionados está bajo proceso penal pero son identificados como prestanombres de Javier Duarte.Autoridades habían indicado que el exgobernador podría quedarse con el inmueble Sierra Fría 725, adquirido para ser Casa de Retiro de Duarte.Sin embargo, no se especificó qué es lo que procede con los siguientes bienes:- Una lancha italiana adquirida en 790 mil dólares.- Tres condominios en el St Regis de Nueva York.- Joyas valuadas en 597 mil 158 dólares adquiridas por sus prestanombres.Entre los espacios que autoridades incautaron al exgobernador se encuentra el rancho “El Faunito”, ubicado en Fortín de las Flores, del cual se dijo era uno de los sitios predilectos de Duarte y su esposa Karime.El sitio cuenta 25 habitaciones, alberca, un helipuerto y un río. En ese mismo rancho se decomisaron 17 pinturas de artistas como Botero, Miró, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y además, una escultura de Javier Marín.En octubre de 2018, el gobernador Miguel Ángel Yunes entregó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) el documento donde ced ía en comodato el rancho al Instituto de Ecología (INECOL).No obstante, desde los primeros meses de 2019, el Instituto de Ecología informó que pretendía devolver “El Faunito” al Gobierno del Estado —concluir el comodato—, debido a la falta de presupuesto por los recortes que implementó la actual administración morenista de Cuitláhuac García.“El Faunito me ví obligado a devolverlo, todavía no se ha devuelto oficialmente porque el señor Gobernador no me ha contestado pero tiene más de un mes que yo entregué el oficio, si no tengo para pagar la luz de lo que ya tengo, sería completamente irresponsable quedarme con esto”, dijo el director del INECOL, Miguel Rubio Goboy, en mayo del año pasado.No obstante, un año después, dicha devolución no habría ocurrido pues en abril pasado el mismo Rubio Godoy informó que se formalizó el préstamo del rancho a la Secretaría de Seguridad Pública , "para que esta dependencia cuente con un lugar adecuado para albergar personas infectadas con Coronavirus SARS-CoV2 en la región central del Estado".(Con información de El Universal y Animal Político)