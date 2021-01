Cura de Córdoba lamenta crisis migratoria y garantiza ayuda a centroamericanos

La situación de violencia que están viviendo los centroamericanos en la frontera sur de nuestro país es lamentable.



No solo el enfrentamiento con las fuerzas armadas sino también la pandemia, la inseguridad, es una tragedia afirmó el padre Andrés Julián Verónica Fernández, encargado de la pastoral social de la Diócesis de Córdoba.



Frente a esta problemática consideró que no podemos volvernos más agresivos entre nosotros y es ahora que la sociedad civil debe humanizarse y encontrar la forma correcta de ayudar y mitigar el problema que se vive.



Mencionó que no es un problema nuevo, desde hace varios años los migrantes pasan por territorio mexicano pero ahora es más visible al ser masivo, y lo que vemos ahora lo han sufrido siempre.



El fundador de "Vive Migrante", grupo de ayuda humanitaria, consideró que no podemos agudizar más la violencia y el odio con mensajes en redes sociales si no es momento de buscar caminos de paz y encuentro a nosotros.



Invitó a los creyentes a orar para que los migrantes tengan pronto solución de parte de los gobiernos y las fuerzas del orden tomen una actitud más humana porque somos caminantes y todos estamos en el camino: “todo ser humano merece una vida digna y buena, plena”.



Finalmente indicó que la pastoral social a su cargo seguirá realizando acciones de apoyo en caso de que las caravanas de migrantes pasen por la zona centro.