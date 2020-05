Curva de contagios por COVID-19 se aplanó: López Gatell

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la curva de casos de COVID-19 sí se aplanó, gracias a las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, pues el pico de contagios se hubiera dado en los primeros 12 días de la epidemia en México.



Durante el informe diario de Coronavirus en México, presentado en Palacio Nacional, López-Gatell presentó una gráfica con las predicciones de lo que hubiera ocurrido en la Ciudad de México y su área metropolitana si no se adoptan las medidas de mitigación.



En la misma se estimó que para mediados de abril se hubieran registrado 38 mil 773 casos confirmados en la capital del país, y la primera predicción del gobierno, con las medidas de sana distancia, preveían 23 mil 398 casos para el 13 de mayo.



“Así que la curva de contagios diarios que tenemos hoy va a seguir subiendo hasta que llegue un punto de inflexión que detenga el aumento. Que no aumenten los casos no significa ‘aplanar la curva’, eso es ‘doblar la curva’”, detalló.



El funcionario explicó que si los casos se hubieran dado en muy corto tiempo, como en la primera quincena de contagios, el sistema de salud del área metropolitana hubiera colapsado y no hubiera podido atender todos los casos.