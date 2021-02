Dan 55 años de cárcel a feminicida de Diana Thaiz, en Veracruz Puerto

El sujeto Tomás Cabrera Alcalá, ex elemento de la SEMAR, fue sentenciado a 55 años de prisión por delito de feminicidio, ya que el 25 de septiembre de 2018 asesinó y lanzó a un canal de aguas negras en el puerto de Veracruz a Diana Thaiz Carvajal Contreras de 26 años de edad.



La Fiscalía General del Estado informó que el ex militar de la Secretaría de Marina, Tomás Cabrera Alcalá, ha sido sentenciado a 55 años de prisión por delito de feminicidio.



Además el Juez de Sentencia impuso al asesino el pago de una cantidad por cuanto hace a la probable reparación del daño, por lo que obtendría la libertad en el 2076.



De acuerdo a los hechos, el 25 de septiembre de 2018, la jovencita Diana Thais acudió a una entrevista de trabajo y desapareció misteriosamente, por lo que sus familiares iniciaron una intensa búsqueda en el puerto de Veracruz.



Las investigaciones revelaron que fue privada de la libertad por el conductor de un automóvil Fiat de color blanco, que resultó ser el ex marinero.



A bordo de ese vehículo, el asesino transportó los restos de la jovencita hasta el sitio donde los fue a depositar en un canal de aguas negras.



Cuando la policía capturó al feminicida, le aseguró el automóvil Fiat y en la unidad fueron localizadas identificaciones y tarjetas bancarias de la chica, así como una bolsa que contenía 8 prendas íntimas de dama.

Cabrera Alcalá usaba ese automóvil para cometer diversos atracos e incluso un feminicidio, ilícito por el que fue detenido.



El cuerpo de la joven apareció el 27 de septiembre de 2018 durante la madrugada, en las calles de Jiménez Sur, entre Acosta Lagunes y Pino Suarez de la Colonia Adolfo López Mateos, como referencia frente a una mueblería junto a un canal de aguas negras.



Ella presentaba huellas de violencia, ya que fue estrangula o ahorcada y por las condiciones en la que fue localizada tenía más de 24 horas sin vida.



La víctima era madre de una menor de 2 años de edad y la última vez que fue vista con vida, se dirigió a una entrevista de trabajo a las 10:30 de la mañana del pasado martes 25 de septiembre, esto denunciado por sus familiares, quienes la misma noche del martes iniciaron su búsqueda hasta en redes sociales.