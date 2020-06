Dan de alta a paciente que estuvo intubada 28 días por COVID-19 en IMSS Coatzacoalcos

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Coatzacoalcos, dio de alta a una paciente con COVID-19 tras permanecer 28 días intubada, hasta el momento, es la derechohabiente que ha tenido mayor estancia en el nosocomio: 36 días.



María “N” ingresó el 23 de abril al Módulo de Enfermedades Respiratorias (MER) del HGZ No. 36, con problemas respiratorios, fue necesaria someterla a un proceso de ventilación mecánica asistida, así como una traqueostomía para mejorar su respiración, explicó el subdirector médico de la unidad, Omar Antonio García López.



Los procesos realizados por el personal médico y los cuidados de enfermería hicieron posible que este fin de semana fuera dada de alta y se trasladó a su domicilio, donde deberá continuar con cuidados especiales que garanticen su recuperación.



A nombre de la familia de María, su hermana agradeció la atención y cuidados que recibió de todo el personal IMSS, “todos hicieron hasta lo imposible para lograr que mi hermana esté mejor, muchas gracias”.



Por su parte, el Subdirector médico del HGZ No. 36 invitó a la población a continuar con las medidas preventivas, guardar la sana distancia, el lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas y estornudo de etiqueta, así como hacer caso a las indicaciones de las autoridades sanitarias ya que permitirán aplanar la curva de contagios.