Dan falsos argumentos para desaparecer el TEJAV: Ni hay rezago ni tolera corrupción

PSIC. JOAQUÍN ROSAS GARCÉSDIRECTOR GENERAL DE ALCALORPOLÍTICO.COMP R E S E N T EMuy distinguido Director:Sea este el conducto para reconocer el profesionalismo que caracteriza la labor de ese importante medio de comunicación que usted dirige.En relación a la nota publicada el día de ayer, en la que se da cuenta de una iniciativa de reforma constitucional presentada en el Congreso del Estado, a través de la cual se pretende desaparecer al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), respetuosamente me permito compartir las siguientes consideraciones:1. ES FALSO QUE EXISTA EL REZAGO O EL ATRASO AL QUE SE ALUDE EN LA INICIATIVA, por el contrario, lo cierto es que de los casi tres mil expedientes que el TEJAV “heredó” al momento de su puesta en marcha, actualmente se ha atendido el cien por ciento de los mismos, pudiendo consultarse las versiones públicas de las sentencias en el portal de internet oficial; por otro lado se ha reducido significativamente el tiempo en el que se dicta sentencia en un juicio, que anteriormente podía ser hasta de seis años, y al día de hoy es de poco más de un año en promedio;2.ES FALSO QUE EL TEJAV SEA RESPONSABLE DE QUE EXISTA CORRUPCIÓN, la afirmación contenida en la iniciativa es una afirmación que parte de premisas falsas y del desconocimiento de las instituciones del estado, esto es: a) Parte de la premisa falsa de considerar que la corrupción es un fenómeno simple y aislado; b) Desconoce que existen varias instituciones en el estado que tienen entre sus funciones el combate a este fenómeno; c) Ignora que el TEJAV ha dictado importantes resoluciones condenatorias en contra de diversos ex servidores públicos de primer nivel acusados de hechos de corrupción en el pasado reciente;3.LA CREACIÓN DE SALAS REGIONALES ES UNA PROPUESTA QUE FRACASÓ EN EL PASADO Y RESULTA CARA E INEFICIENTE. Cuando existieron las salas regionales norte (Tuxpan) y sur (Coatzacoalcos) del extinto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tenían una carga de trabajo entre las dos, apenas del 10% del total de los juicios radicados, frente al 90% que concentraba la sala regional centro (Xalapa), teniendo no obstante que pagar renta de oficinas y servicios, así como absorber una carga burocrática importante, lo anterior para atender solamente el 10% de los juicios. Aunado a lo anterior, con la puesta en marcha del tribunal digital por parte del TEJAV, único a nivel nacional, es un sinsentido esa propuesta;4.El TEJAV actualmente ES EL TRIBUNAL MÁS MODERNO EN EL ESTADO, al ser pionero en la implementación del juicio en línea 100% digital, y el único que cuenta con el 100% de sus expedientes en trámite digitalizados a disposición de los justiciables; ES EL TRIBUNAL MÁS AUSTERO EN EL ESTADO, al ser el tribunal que funciona con el menor presupuesto y tener los sueldos mas bajos de órganos jurisdiccionales; y ES UN TRIBUNAL TRANSPARENTE, al ser uno de los tribunales que tiene publicado el mayor número de sentencias por magistradoSin otro particular y con la única finalidad de contribuir al debate informado de los asuntos que se ventilan en la agenda pública, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.A T E N T A M E N T EROBERTO ALEJANDRO PÉREZ GUTIÉRREZ