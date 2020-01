Dan prórroga a deportistas y entrenadores para acceder a becas del IVD

Aproximadamente el 60 por ciento de los deportistas y entrenadores que son aspirantes a becas del Gobierno del Estado, no han cumplido con los requisitos para ser acreedores a este beneficio, afirmó el director del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), Víctor Iván Domínguez Guerrero.



Señaló que ya se venció el plazo para presentar los documentos necesarios, no obstante, ante la falta de cumplimiento, se ofreció una prórroga que concluye el próximo jueves.



“El listado se acaba de publicar. Es un número considerable de deportistas y entrenadores, el porcentaje es de un 60 por ciento. La intención es que nadie quede fuera, nadie de los que han sido acreedores queden fuera. En otros años era el corte de tajo y la verdad ni se les notificaba, ni informaba el status. Hoy es con total transparencia la publicación”.



Precisó que son poco más de 400 los deportistas y entrenadores los que están en posibilidad de obtener una beca, cifra superior al 2019 y más de la mitad no ha cumplido con la convocatoria.



“Hay formatos, documentos personales, son cuestiones ya más técnicas y administrativas”, señaló.



En otro tema, el titular del IVD afirmó que si bien la Comisión Nacional de Deporte (CONADE) aún no levanta el veto a Veracruz, ya hay avances en la relación y este año se realizarán varios eventos que tendrán el aval de la dependencia federal, tal es el caso del selectivo de box que se llevará a cabo en el mes de febrero en Boca del Río.