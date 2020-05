Danzantes de Xico ya ensayan para fiestas patronales en honor a María Magdalena

Algunos jefes de cuadrilla de danzantes del Municipio de Xico, que suelen participar en la fiesta patronal de julio en honor a María Magdalena, aseguraron que hay quienes ya se están adelantando a hacer actividades y ensayos, mientras que hay algunos que prefieren esperar a las indicaciones de autoridades municipales y eclesiásticas.



Entrevistados y prefiriendo reservar sus nombres, dijeron que están enterados de que algunos grupos de cuadrillas, como la de Banda Cruzada de la Virgen del Carmen, están haciendo actividades además de ensayos, pues ellos además de bailar el 22 de julio a María Magdalena, lo hacen el 16 de julio para su patrona.



“Ayer vimos que una cuadrilla está haciendo estas cosas, según ensayaron pero hay quienes nos estamos esperando a que nos digan las autoridades. Nosotros nos estamos preparando para darle un vestido a la Santa, esto si se lo podemos llevar pero nos estamos deteniendo mucho, no hemos tenido ensayos, en nuestro grupo de whatsapp nos estamos comunicando todo”, expresó un integrante.



Comentaron que los pobladores deben ser precavidos y llevar a cabo las medidas sanitarias, pues ya hay un caso confirmado y dos sospechosos del COVID-19 en Xico, por lo que sugirieron que alguna autoridad debe acercarse a esa cuadrilla que se está adelantando, para que los asesore.



“Ellos hacen lo que quieren pero nosotros tratamos de mantener el orden para no tener problemas. Deben ser precavidos porque ya hay un caso confirmado y dos sospechosos y es cuando más hay que tomar medidas, no hay como que alguien llegue y los asesore, porque a veces son personas rudas y nos llevan entre las patas a todos”, opinaron.