De coleccionistas al pueblo: MAX exhibirá piezas repatriadas

El Museo de Antropología de Xalapa (MAX) exhibirá al público piezas arqueológicas repatriadas a México provenientes de colecciones privadas en el extranjero, dio a conocer el director de dicha institución, Alfredo Delgado Calderón.“En eso estamos justamente, pronto daremos algunas sorpresas… van a llegar algunas piezas al Museo de las que han sido repatriadas”.Luego de la mediación de Embajadas y Consulados con particulares, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) consiguió repatriar del extranjero diversas piezas del arte prehispánico, entre estas, una “carita sonriente” de las culturas del Golfo de México el pasado 10 de junio, alojada en una colección particular de California.“Están repatriando una gran cantidad de esculturas, de máscaras de jade. Estamos en pláticas con el INAH que nos permita exhibir algunas piezas, especialmente de la cultura Olmeca”.Refirió que la SRE ha recuperado una parte del patrimonio histórico de México y de Veracruz localizado en Estados Unidos y Francia.“Estamos en pláticas con el INAH y pronto el Director General del INAH dará alguna rueda de prensa al respecto”.Hay que mencionar que en el transcurso del 2022, alcalorpolitico.com ha advertido de por lo menos cinco subastas de arte precolombino veracruzano con las casas Millon et Associétes, Binoche et Giquello y Ader, en Paris, y la Howard S. Rose Gallery de Nueva York.La más reciente subasta de arte prehispánico veracruzano inició en París , con la puesta en marcha de dos piezas provienes de las culturas precolombinas del Golfo, como lo dio a conocer este portal este viernes.