De enero a marzo, CEAPP registró 99 intervenciones; dos fueron de alto riesgo

De enero a marzo la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas registró 99 intervenciones de las cuales 32 estuvieron relacionadas con agresiones, intimidaciones, restricciones a la libertad de expresión y amenazas, de ellas sólo 2 fueron de alto riesgo por lo que fueron atendidas con medidas de protección policiaca y 19 están en programas preventivos al ser agresiones moderadas o leves.Es decir, en comparación con el mismo periodo del 2021 se incrementaron las cifras un 13%.Lo anterior lo informó Israel Hernández Sosa, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal Para la Atención de los Periodistas.En entrevista dijo que hay más visibilidad de la CEAPP pues están acercándose a municipios donde no había apoyo para los periodistas, incluso ahora hay más confianza a la institución."Veracruz es el único estado que tiene una comisión y que tenemos la oportunidad de documentar lo que ocurre en nuestro estado, pues las cifras de violencia siempre van al alza, afortunadamente ya las agresiones no son letales, pero sigue persistiendo el problema".Hernández Sosa detalló que lamentablemente el asesinato del periodista Jacinto "N" sí tuvo que ver con el ejercicio de su profesión y por lo cual ya hay personas vinculadas a proceso.Lo mismo sucedió con Julio "N" aunque en este caso aún sigue en análisis si tuvo relación con su profesión.Finalmente expresó que hay que apostar al tema de la impunidad porque si no se deja en claro que quien se meta con un periodista va a ser castigado esto va a persistir.