A 20 años de su creación el espectáculo Jarocho “va bien y sigue”, destacaron el director fundador de Jarocho, Richard O’ Neal y el exrector de la Universidad Veracruzana, Víctor Arredondo Álvarez, en entrevista con el director de alcalorpolitico.com, Joaquín Rosas Garcés.En la conversación, transmitida por TeleClic.tv, Richard O’ Neal comparó que con 20 años en la escena, Jarocho se equipara a las grandes producciones teatrales y musicales de Londres y Nueva York, como El Rey León y El Fantasma de la Ópera.“Jarocho va muy y lo más importante: sigue”, resaltó el director fundador del espectáculo.Por su parte, Arredondo Álvarez recordó cuando el entonces gobernador Miguel Alemán Velasco, uno de los impulsores del Proyecto Jarocho, le mostró un video de Riverdance, pero con música veracruzana, como uno de los primeros bocetos del espectáculo hoy internacional.“Muy temprano, en una reunión que tuvimos en su oficina, estuvimos viendo varios asuntos y al final me dice, ‘te quiero enseñar algo’ y me pone el video de Riverdance con música, creo de Tlen Huicani, y me dice ‘mira la sintonía, los compases, cómo hay una similitud impresionante. ¿Tu crees que se pueda hacer un espectáculo de esta naturaleza?’” narró Arredondo.En respuesta, el entonces Rector asumió la encomienda de “revisarlo”, y a partir de entonces empezó a estudiar videos de Riverdance y Lord of The Dance, para fundar un concepto donde se conjugue la tradición con un espectáculo de clase mundial.“No queríamos un proyecto que se cargara en la estructura universitaria con plazas, con el costo operativo que significa, siempre se pensó como un proyecto independiente y por eso lo asignamos a un fondo dea que asignamos nosotros de empresas universitarias” explicó Arredondo y esto, añadió, permitió a la UV aportar fondos para financiar a Jarocho.Con el tiempo, Arredondo consiguió una cita con la oficina de Riverdance y el exrector les ofreció crear un proyecto en alianza y fruto de dicho diálogo, la compañía de danza y música irlandesa encomendó a su Director Artístico Adjuntos Richard O’ Neal la tarea de desarrollar el concepto de Jarocho.Una vez en Veracruz, Richard acudió a Coatepec por la noche, para estudiar los grupos tradicionales, la danza, la música, para descubrir las fortalezas y echar a andar el espectáculo.“Para mí era algo muy diferente y tenia que aprender y conocer, como ir al puerto, a Tlacotalpan, conocer la gente, la cultura bien y era muy importante conocerlo bien”, dijo O’ Neal.A partir de entonces comenzó una “gira” por los puntos más representativos de la música veracruzana, incluyendo el sur, el Sotavento y la Huasteca, en la zona norte, y descubrió una diversidad musical rítmica en cada uno de los pueblos.“En el son jarocho los bailarines, las bailarinas danzan con un gran orgullo, con un gran gusto, entonces este orgullo y gusto de ser veracruzano, se requiere fortaleza individual para crear fortaleza de grupo, colectiva, entonces Jarocho crea la fortaleza de cada bailarina, cada ejecutante y tiene que aprender a compartir la fortaleza del otro”.Richard O’ Neal, no descartó la posibilidad de crear un espectáculo con las esencias de Jarocho, pero relativo a todo el país para mostrar México ante el mundo.“Es un gran espectáculo que diga: aquí está México, somos fuertes, somos capaces de lograr nuestros sueños, somos una sociedad fuerte, a partir de individuos fuertes, parejas fuertes, instituciones fuertes y eso es lo que necesitamos”, complementó el exrector de la UV.O’ Neal comparte que en un principio se proyectó una gira internacional de Jarocho y así, desde fuera todo el mundo conociera la cultura y la gente de Veracruz y así Jarocho visitó Hong Kong, Austria, Francia, Alemania.“Estaban como muy sorprendidos, no sabían que esperar, pero cuando vieron el espectáculo, estaban muy emocionados de que todo eso venía de Veracruz… de México”.