De nuevo aplazan fecha para reactivar economía de zona Veracruz-Boca del Río

Aunque la expectativa del sector hotelero de Veracruz y Boca del Río era que durante el mes de agosto se reactivará el turismo en la zona, nuevamente, la fecha se aplaza y esperarían se normalice para el mes de diciembre.



A decir del presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Santiago Caramés, la ocupación hotelera durante este mes alcanzó un 10 por ciento y no esperan un repunte significativo debido a los estragos que sigue dejando el confinamiento por la pandemia del COVID-19.



"No sabemos si repunte en este mes, tal vez en agosto pero teníamos estimado que ya en agosto podría ser un mes regular y ba estas alturas lo estamos viendo difícil porque sí es muy poca la ocupación, estamos teniendo ocupación del 10 por ciento, no ha mejorado, en junio tuvimos 8 a 9 por ciento".



Actualmente, el cien por ciento de los hoteles de la zona conurbada se encuentra abiertos y operando con las limitaciones y bajo los estándares sanitarios que se recomendaron por parte de las autoridades sanitarias.



De acuerdo con el representante del sector hotelero, dado que la ciudad de Boca del Río está en semáforo naranja, hay mayores probabilidades de que el número de visitantes repunte en este lugar.



No obstante, resaltó que para los usuarios aún es difícil entender las restricciones que ocasionan la diferencia de semáforo con Veracruz.



"Hay mucha incertidumbre de los clientes, porque Veracruz está en rojo y Boca del Río naranja, es complicado para ellos entender cómo se maneja, tiene mucho que ver con las playas. Es muy poco lo que está llegando, tal vez llegue a Boca del Río, que es lo que ya puede recibirlos, en Veracruz sólo podemos recibir gente que viene a cuestiones de trabajo", señaló.



Recordó que durante mayo, que estuvieron cerrados la mayoría de los hoteles, se registró una ocupación entre el 4 y 5 por ciento.