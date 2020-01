De recomendación de DH por agresión a jubilados del IPE, sólo se dio la disculpa pública

Dos meses después de ofrecer una disculpa pública, el Estado todavía no cumple en totalidad con los puntos de la recomendación 32/2018 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).



Lo anterior, por acciones violatorias de las garantías individuales de pensionados y jubilados agredidos por la Policía Estatal el 23 de diciembre de 2015.



Al respecto, la presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), Adriana Chávez Tejeda, señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió la debida carpeta de investigación por la represión de la tropa antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública contra adultos mayores en protesta en la Plaza Lerdo.



Sin embargo, reclamó que también tienen que declarar al respecto las autoridades del Gobierno de Veracruz que ordenaron el desalojo de los pensionados a punta de macana: el entonces secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado y el exsecretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita y Nabor Nava Olguín.



Indicó que los jubilados y pensionados han presentado sus declaraciones desde diciembre pasado, después que desde 2015 la Fiscalía no había iniciado indagatoria alguna por la violación de los derechos de los adultos mayores y algunos periodistas.



De igual forma, indicó que no se ha resuelto el tema de la reparación del daño, consistente en una compensación económica.