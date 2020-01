De seguir con recortes al OPLE, ocurrirá una catástrofe: Consejero

El consejero local del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Quintín Dovagarnes Escandón, expuso que la decisión que se tomó por parte de los 50 diputados locales, al aprobar el presupuesto enviado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), provocó que se afectara a los más de 8 millones de veracruzanos.



Además, señaló que, si se continúa aceptando ajustes "burdos" para el siguiente Comicio Electoral, ocurrirá una catástrofe.



"Si esto vuelve a repetirse en el 2021, es que se tiene que entender que en algún momento va a pasar una mala decisión por acarrear abismos, y ese abismo es que no hay elecciones porque no hay dinero. Es que eso no se ha dimensionado, que si puede ocurrir un problema severísimo para la paz social".



Asimismo, dijo que no importan las veces que se quiera maquillar el problema, no será posible darle solución, hasta que las áreas, las instituciones y los representantes de los ciudadanos, ya no permitan ajustes.



"Si no nos ponemos las pilas, va a ocurrir que el corazón se pare y el paciente se muera, y aquí el paciente mide millones de kilómetros y está integrado por millones de personas. Si nadie lo dice así porque todo mundo tenemos temor de que se nos vaya a señalar de que no damos certeza".



Al respecto, durante la sesión extraordinaria, Dovagarnes Escandón, consideró que en el año que sea, si no hay presupuesto para celebrar el proceso electoral, es como si no existiera el OPLE.



"No podemos involucionar, o implosionar, lo que ya se mejoró tiene que continuar, y lo que se ha mejorado no podemos regresarlo por ahorrarlo, ni siquiera ahorrarlo porque se va a gastar yendo a recoger cuerpos en todo el Estado por los problemas sociales que va a haber", finalizó.