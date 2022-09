De ser necesario se desalojarán a familias en zonas de riesgo de Xalapa: Ahued

El Alcalde Ricardo Ahued Bardahuil afirmó que de ser necesario realizarán evacuaciones de familias de las zonas vulnerables a los deslaves e inundaciones, lo anterior para evitar que ocurran pérdidas humanas como las registradas el 21 de agosto del año pasado con el paso del huracán Grace."De ser necesario, desde luego que es nuestra obligación, estamos trabajando en conjunto con Protección Civil del Estado, estuvieron presentes en la reunión, todas las áreas del Ayuntamiento y de Gobierno del Estado para trabajar en coordinación", indicó en entrevista previa a la Guardia de Honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en el parque de Los Berros.Y es que recordó que la noche de este miércoles se instaló una reunión de trabajo con las diferentes áreas que integran la administración municipal para establecer guardias permanentes que permitan atender las emergencias que generen las fuertes lluvias que se estiman para el fin de semana."Estamos preparados para todo, estuvo el DIF, Protección Civil, la Policía Municipal, todo el Ayuntamiento desde las direcciones, CMAS, Alumbran Público, para tener guardias las 24 horas", puntualizó el munícipe.Ahued Bardahuil apuntó que este jueves participaría en una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobierno (SEGOB) y comentó que la semana pasada terminó el levantamiento de la información sobre las colonias y zonas con mayores riesgos a fenómenos hidrometeorológicos."Por la desincorporación de tierras de los ejidos se han dado colonias que cuando llega la autoridad municipal se encuentran con ellas y tienen que prestar servicios, es una carga muy fuerte en cuanto a la seguridad, por la pobreza, la necesidad, o condiciones de fraude, están familias en zonas de alto riesgo", lamentó.La máxima autoridad xalapeña dijo desconocer sobre la propuesta que hace un año y luego de los estragos causados por Grace hizo su antecesor, Hipólito Rodríguez Herrero, de destinar un terreno por la zona de la Reserva Territorial, en Arco Sur, para la construcción de casas para los damnificados."Te mentiría si conozco del caso, lamento decirte que no tengo conocimiento ni de las declaraciones del exalcalde, ni que haya un terreno previsto para eso, pero revisaré si es que hay algo, sería bueno. No hay capacidad para la reubicación, son cientos de familias", reveló.Finalmente el Alcalde expresó que el Ayuntamiento no tiene terrenos de propiedad municipal para construir viviendas para quienes habitan zonas riesgosas y necesitan ser reubicados, acotando que está en proceso de escriturarse dos predios en la zona rural, en la Congregación de El Castillo, pero con el propósito de construir una planta de tratamiento de las aguas servidas de la ciudad.