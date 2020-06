Debe parar la desinformación sobre COVID-19; políticos creen saber más que médicos

Frente a la pandemia del COVID-19, el gran reto para las universidades e instituciones de educación es cómo transmitir a la población la seguridad de que la ciencia es más importante que el dicho o el rumor, cómo podemos reeducar o hacer sentir a la población que la ciencia es la mejor opción, porque es la mejor opción, porque la ciencia es lo que es, no es lo que yo creo que es, así lo aseguró Marco Miguel Muñoz Ruiz.



Desde la costa este de Estados Unidos, el veracruzano que es Director de Iniciativas Globales Estratégicas del Instituto Tecnológico de Massachusetts — Senior Director Strategic Initiatives MIT— ofreció la conferencia “New normal y la reinvención social” a estudiantes de la Universidad de Guadalajara vía Webinar y pidió ayudar a detener la desinformación que ha girado alrededor del COVID-19 en todo el mundo.



“Lo peor que nos ha pasado con los políticos —añadió— es que dicen: yo creo esto, yo tengo esta sensibilidad y mi sensibilidad es más fuerte que la de los médicos. Todo eso tenemos que quitarlo. Por eso es importante detener la desinformación. No compartas nada que no hayas verificado, porque así te conviertes en parte del problema”.



A la pregunta, ¿cree que la gestión de la contingencia del coronavirus afectará la re-elección de Donald Trump? El hijo del ex gobernador veracruzano Marco Antonio Muñoz Turnbull, quien fue titular de la Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria (COVECA) y Secretario de Desarrollo Económico en el sexenio de Miguel Alemán Velasco, aseguró que “sí va a impactar las elecciones en todo el mundo”.



“Yo voy a ir a votar. No les voy a decir por quién pero no quiero lo mismo. Un gran problema que hay es ese: que se relaciona mucho la política con la parte de la salud y definitivamente tiene que hacerse, porque las políticas sociales, las políticas públicas, son fundamentales y los líderes políticos definen mucho de las políticas públicas”.



“Yo creo que sí va a impactar las elecciones en todo el mundo. Hay políticos que han demostrado alrededor del mundo mejor liderazgo, mayor seriedad. Por ejemplo, el gobernador de Massachusetts (Charlie Baker) ha realizado un trabajo muy bueno, tal vez no es muy carismático porque no es muy emotivo pero ha basado sus gestiones en la ciencia disponible y está muy en contacto con las instituciones educativas y los diferentes hospitales”, dijo el académico que ha sido también director de proyectos especiales del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas, en Austin.



— ¿De qué manera tenemos que reinventarnos como sociedad?, le preguntó otra persona durante la transmisión.



“Primero, estar conscientes de que todos estamos conectados. Actuar con base en eso. Porque lo que hagas a lo demás te va a pasar a ti. Si no usas el cubrebocas e infectas a alguien, seguramente ese alguien puede infectar a tu familia, vas a crear un mayor problema”.



“El otro es educándonos. Tenemos que reinventarnos en nuestras capacidades personales. Los que tengan tiempo hay muchos cursos gratis para estudiar cuestiones digitales. ¿Cómo entender los métodos del trabajo del futuro? ¿Cómo me podría reintegrar a actividades económicas en las que nunca había pensado? Yo creo que eso es fundamental”.



“Debemos ser conscientes de vivir en una sociedad conectada y ser más honestos, íntegros y prepararse mejor para ser más útil a la sociedad”, aseveró.



— ¿Qué opina de AMLO y de la gestión de López Gatell?



“Creo que al final, esperamos que los gobiernos nos den información verídica y que actuemos con base en información real. Ahí el análisis lo tenían que hacer ustedes. A mí no me dejan ir a México, cruzar la frontera”, dijo en tono de broma.



Nueva normalidad



Para el regreso a la nueva normalidad, comentó Marco Muñoz, se tiene que pasar de la enfermedad a la inmunidad, analizando variables estadísticas fundamentales: la capacidad de hacer tests, pruebas, no sólo si estás enfermo, de inmunidad.



“El distanciamiento va a tener que continuar. Se tienen que definir qué movimientos deben ser restringidos y definir la cuarentena por sector, por edad, por el impacto en personas mayores o por región”, dijo, al referirse a los conceptos Testing, Distancing y Quarantining.



El nuevo contrato social



También se refirió al Nuevo Contrato Social, el cual debe alinear todos los intereses, del gobierno, de empresarios, de trabajadores y de instituciones educativas.



“Es fundamental, porque permitirá el crecimiento, el cual se va a dar solamente con estabilidad económica y política. Esto tiene que llevar a la disminución de la brecha de la desigualdad”.



“El tema de la salud es grave, muy grave pero pensamos que viene un tsunami, una vez que tengamos la vacuna y el control sanitario, de la desigualdad social, por toda la actividad económica que está detenida”.



“Sin un nuevo contrato social en el que participemos todos, va a ser muy difícil detener la brecha social de la desigualdad. La brecha de la desigualdad es la que nos lleva a los temas de descomposición social, temas de salud, de educación y de pobreza grave”.



“El otro tema en el Nuevo Contrato Social es incluir el nuevo sistema educativo y de entrenamiento de capacidades. Aquí no sólo hablo de las universidades sino de cambiar todo el sistema educativo, desde el sistema primaria”.



“Sin políticas públicas adecuadas, no va a funcionar el Nuevo Contrato Social. Mientras que el Gobierno no dé beneficios fiscales a las empresas por mantener empleados en las oficinas, esto no va a funcionar”.



“Un tema grave: nos hemos enfocado en elevar la productividad de las empresas pero no a elevar el nivel de ingreso de los trabajadores. Esto nos ha llevado a mucho trabajador informal, subcontratación, que no permite que los empleados se sigan preparando”.



“Antes podías empezar de barrendero y podías terminar de gerente de la empresa, porque te ibas preparando y tenías relación con todos los grupos. Todas estas políticas públicas y contrato social, también impactaron en el medio ambiente. La actividad del trabajo es fundamental. Dignifica a la persona”.



“Ahora se trata de salvar vidas. El reto es cómo vas a regresar al trabajo, rápidamente, para obtener un nuevo sentido de utilidad social No puedes estar en una economía en que el Estado aporte todo sino en la que aportemos todos a la sociedad”.



Oportunidad única



“Tenemos una oportunidad única como raza humana, de crear un mejor futuro para todos”, aseveró Marco Miguel Muñoz.



“Todos tenemos muy claro que lo que hagamos va a impactar a otros, de que todo el mundo está conectado. Creemos un nuevo Contrato Social que disminuya las desigualdades y permita que seamos más justos unos con otros y premiemos la honestidad, la integridad y el esfuerzo y que lo reconozcamos como un valor fundamental de la humanidad”.



“Preparémonos para las siguientes contingencias globales, que claro que vendrán. El problema del cambio climático es gravísimo. Ahora que se reactive la economía, ¿qué tipo de economía queremos? Más limpia, más justa. Si perdemos esta oportunidad ahora, la siguiente vez que se nos presente una pandemia, va a ser muy difícil”, asentó.



Aportaciones del MIT



El Instituto Tecnológico de Massachusetts, dijo Muñoz Ruiz, ha fomentado la cultura emprendedora. “La única forma de llevar lo que pensamos a la realidad para hacer el bien a la humanidad, es creando empresas”.



Los exalumnos del MIT han creado, en todo el mundo, 32 mil empresas con 4.6 millones de empleados y 2 trillones de dólares en ventas. Si fueran un país, serían la décima economía mundial, refirió.



Por ello, desde las cinco escuelas y los laboratorios que poseen han venido trabajando para detener la desinformación, salvar vidas, detener la pandemia, abrir la economía y planear el regreso a la normalidad.



“La desinformación es lo peor que nos puede pasar como seres humanos en una crisis global. Hemos tenido crisis casi similares, como la Gran Depresión y otras relacionadas con el petróleo, la caída de las bolsas pero no habíamos tenido una crisis global. Ahí les pido que nos ayuden. Sabemos de gente que piensa que esto es un invento, que no existe, hasta personas que dicen que te curas tomando cloro. Estamos hablando de todos los niveles educativos”, asentó.



Para el tema de la desinformación, el MIT creó el proyecto #beat_thevirus con la página web www.beatthevirus.org/facts para guiar a las personas en estos momentos tan complicados con información verídica, que realmente les haga llegar la información que necesitan.



Seguimos tres líneas: ¿cómo identificar esta red de expertos en salud pública, que puedan hacer recomendaciones para la pandemia, informadas, veraces y que recomienden actitudes que permitan a las personas mantenerse sanos y prevenir que se siga contagiando más gente y que se enfrente la enfermedad?



Segundo: identificar a influencers, artistas, atletas, celebridades, para que ayuden a informar a la sociedad lo que es cierto y lo que no.



Y por último, desarrollar esta metodología, a través de la inteligencia artificial, la computación, que nos pueda ayudar a entregar esta información a las audiencias que más lo necesiten y dar la información de una manera entendible para todos.



“Mientras no se detenga la desinformación, la gente se va a seguir enfermando y seguirá extendiendo el virus. Primero la vida y la salud de las personas. Lo peor es encontrar gente que esté mal informada”.



“Si llegan WhatApps con tonterías, no los compartan. Tomen el tiempo antes de compartirla para investigar. Métanse a hacer investigación antes de compartir cualquier información, hay que verificar si es válida o no”.



Para salvar vidas, añadió, se necesitan tener espacios en los hospitales y protección adecuada, contar con la tecnología adecuada y apropiada en terapia intensiva, desarrollar medicinas que inhiban el virus y para detener la pandemia, pruebas accesibles (trackink) (No enfermarse o No enfermar a otros) (No intervención farmacéutica) y cómo evitar el esparcimiento de este virus sin necesidad de tomar medicinas.



Para salvar vidas, en el MIT trabajan desde el Instituto de Datos y Sistema de Sociedad, inteligencia artificial, con grandes datos. Ahí tenemos una iniciativa que va hacia el COVID solamente.



Desde COVID Analytics, se busca cómo utilizar más eficientemente los hospitales. iSave es una plataforma pública que creó una tecnología para permitir utilizar un ventilador para más de un paciente.



J-Clinic es parte del colegio de computación, medicina e inteligencia artificial y es también abierto. Project Manus, para crear protecciones, caretas.



“No podemos detener la pandemia, no podemos reactivar la economía si no establecemos políticas públicas adecuadas”, dijo al referirse al Sherlock: coronavirus test protocol, CRISPR – based tool for diagnosing disease, un test rápido en donde se utiliza la herramienta de CRISPR (el ADN en laboratorios).



“Está disponible. No es tan rápido como otros tests, que estamos esperando apruebe la FDA pero tienen que ser baratos y de fácil acceso”.



Reactivación de la economía



La reactivación de la economía debe ser a través de la innovación y el emprendimiento.



“La innovación es el proceso de poner ideas en una forma útil y llevarlas al mercado, es el verdadero motor del crecimiento económico”, dijo, citando Inside Real Innovation (2011).



Se debe, además, garantizar la seguridad y salud de todos. Las compañías deben tener políticas claras de trabajo remoto; anticipar y mitigar retos operacionales y atender el impacto social por la emergencia de salud.



“El apoyo del Gobierno es fundamental. Necesitamos que los Estados apoyen a las micro y pequeñas empresas. Es fundamental. En Estados Unidos, el último paquete de apoyo fue de 3 trillones de dólares. Claro, es una economía fuerte y puede hacerlo”, destacó.



“Si el Gobierno no se involucra y piensa que el sector privado sólo es su problema y que se resuelva, eso no es un país. Un país está integrado por todos”, asentó.