Declaran al Centro Recreativo Xalapeño como bien de dominio público

Por tratarse de un monumento histórico, la Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado, declaró al Centro Recreativo Xalapeño de esta ciudad como un bien de dominio público que no pierde su vigencia como tal y, por ende, no puede enajenarse.En el Acuerdo emitido por Arturo Sosa Vázquez, director general del Patrimonio del Estado, se señala que, dada su naturaleza, el inmueble resulta inalienable e imprescriptible.El Ayuntamiento de Xalapa será notificado que el inmueble es un monumento histórico y que cualquier obra de construcción, restauración o conservación deberá realizarse con la autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Dirección General del Patrimonio del Estado.Y a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental se pide que proceda a incorporar el bien inmueble en el registro contable, cuentas de orden, registro auxiliar de bienes arqueológicos, artísticos e históricos, sujeto a inventario, con la asignación de un valor simbólico.En dicho Acuerdo se especifica que en el caso de los bienes considerados como históricos, resultan inalienables e imprescriptibles, por lo que no está contemplado la asignación de un valor cuantificado en términos monetarios y, por consiguiente, tampoco un registro con impacto financiero.