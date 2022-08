Defiende AMLO nombramiento de veracruzano como Embajador en Rusia

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la designación del veracruzano Eduardo Villegas Megías como embajador de México en Rusia: “si la oposición dice que estuvo mal, es muy probable que estuvo bien”, refirió.Cuestionado sobre la postura de la oposición ante el nombramiento, cuyas críticas argumentan que Villegas Megías no está preparado para el cargo, el mandatario criticó que antes no se cuestionaban esos puestos: “No pueden decir que es más de lo mismo”, sostuvo.López Obrador afirmó que la designación es una nueva fase diplomática entre México y Moscú.“Eduardo Villegas es un profesional, estudioso. Le preguntaron que si hablaba ruso, está aprendiendo. Creo que habla inglés, francés, siete idiomas, tiene muy bien nivel académico, su historia está vinculada a nuestro movimiento”, dijo.Recordó que cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal se propuso formar jóvenes para la vida pública y entre ellos estuvo Villegas Megías, uno de los más destacados alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo que le dio su pase en la jefatura de gobierno.El presidente precisó que si bien pretende que haya diálogo entre Rusia y Ucrania y se termine la guerra que se ha extendido desde febrero de este año, descartó que vaya a enviar algún mensaje de paz al presidente Vladimir Putin con el nuevo embajador.“Actuamos con prudencia para no inclinarnos, no tomar partido y poder ayudar a conseguir la paz, es lo que estamos proponiendo en todos los casos”, acotó.Dijo que antes de que el veracruzano emprenda su camino a Rusia, donde planea estar para celebrar el 15 de septiembre, hablará con él sobre dicha posición de la nación.