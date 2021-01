Defiende PRI su coalición con PAN-PRD; “es válida constitucionalmente”

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se meta en el proceso electoral y respete la decisión de los ciudadanos y aseveró que la coalición con el PAN y el PRD es válida constitucionalmente.



En su visita a Veracruz, en el marco de la conmemoración del 106 aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria, señaló que ante la falta de resultados del Gobierno Federal, los mexicanos buscarán la experiencia.



"Nosotros, el exhorto que hacemos es que el Gobierno no meta las manos, que decidan los ciudadanos, que trabajemos juntos. Van a decidir los ciudadanos que hoy están viendo que no hay crecimiento. No hay oportunidades para mujeres, no hay oportunidades para jóvenes", dijo.



Alejandro Moreno señaló que trabajan en conjunto en la coalición "Va por México" y antes del 14 de febrero se tendrán las candidaturas para los 170 distritos a nivel nacional en los que van unidas las tres fuerzas políticas.



Afirmó que van fuerte y a tiempo de cumplir con los candidatos y candidatas.



"Estamos trabajando fuerte, quiero reconocer a las dirigencias nacionales y estatales del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática estamos trabajando juntos, estamos presentando una plataforma electoral sólida, compromisos sólidos por México, de construcción, una nueva mayoría en la Cámara de Diputados".



El líder priista aseguró que buscarán la mayoría en el Congreso de la Unión para mejor participación en el tema de asignación de recursos.



"El PRI es un partido que cree en las coaliciones pero incluso el partido en el gobierno ha sido parte de coaliciones. Al final del camino, así lo marca la Constitución, en la democracia hay competencia, nosotros hemos decido coaligarnos, construir esta alianza para defender a México".



Aunque no asistió al acto conmemorativo en el Faro de Venustiano Carranza por la promulgación de la Ley Agraria, "Lito" Morales señaló que fue el motivo de su visita al puerto y resaltó que el campo es la principal fuerza del país.