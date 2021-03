Definirá PRD Veracruz candidaturas este domingo en Consejo Electivo

El domingo 28 de marzo se llevará a cabo la sesión del tercer pleno extraordinario del décimo consejo estatal del Partido de la Revolución Democrática en Veracruz con carácter de electivo, en el que se definirá a las y los candidatos a puestos de elección popular que contenderán bajo las siglas del PRD, dio a conocer Sergio Cadena Martínez, presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva en la entidad.



El dirigente del Partido del Sol Azteca comentó que se prevé será una acalorada sesión virtual (en referencia al clima cálido que priva en la entidad), recordando que en comparación con sesiones anteriores en la presente domina la unidad entre los miembros del partido a lo largo y ancho de la entidad, lo que se refrendará en la conformación de las planillas que contenderán en la próxima elección.



Cadena Martínez señaló que aunque suene reiterativo, se trata de un hecho que definitivamente marca el rumbo de un PRD cohesionado, con un destino claro por alcanzar de la mano de las y los veracruzanos en el que no se pierde tiempo en disputas internas y al contrario se afina la estrategia para ganar terreno hacia el exterior, lo que garantiza resultados exitosos en la próxima jornada electoral.



Agregó que el PRD está consciente del momento que enfrentamos como sociedad, por lo que en el partido prevalece en este momento el diálogo, el acuerdo, porque lo que menos quiere la ciudadanía son enfrentamientos y batallas que no dejan saldos positivos a nadie, lo que ha generado un claro, abierto y creciente rechazo contra el actual Gobierno.



“La gente nos ha dicho una y otra vez que rechaza el rumbo que le ha dado el Ejecutivo al país, de enfrentamiento y división entre hermanos, quiere un México y un Veracruz cohesionados, jalando parejo, llevando los destinos de los hermanos más necesitados a buen puerto y el PRD hace suyo el compromiso de responderles con acciones positivas, propositivas y con candidatos comprometidos con el rescate de la entidad”, sostuvo.



Celebró que como nunca en su historia en Veracruz, no se ha perdido tiempo en debates sino que se ha invertido tiempo valioso en cerrar filas, afinar estrategias y caminar a todo lo largo y ancho de la entidad, porque es lo que los candidatos han estado haciendo.



Finalizó resaltando que la próxima semana habrá candidatos formales y el resultado del trabajo estará a la vista de todos, "hay estructura, hay militantes activos que valoran la oportunidad histórica que se nos presenta y la vamos a tomar para responder a la confianza ciudadana que se nos brinda porque nos ven como la mejor opción política".