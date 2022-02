Definirán si José Manuel “N”, colaborador de Monreal, sale libre o no

El próximo 21 de febrero, un Juez federal llevará a cabo la audiencia constitucional de José Manuel “N”, exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, para determinar su situación jurídica, confirmó el senador Dante Delgado Rannauro.Cabe destacar que la semana pasada se dio a conocer que el exfuncionario obtuvo una suspensión provisional contra el auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio, sin embargo, debía continuar preso hasta la audiencia constitucional.Lo anterior debido a que los efectos del amparo fueron que el Juez de Control se abstenga de decretar la apertura a juicio oral, en tanto la suspensión no sea declarada firme, lo que podría ocurrir, o no, el 21 de febrero.A casi dos meses de su detención, el 22 de diciembre de 2021, el Senador reiteró que las acusaciones en su contra son falsas.“Ese es el atropello de la ley, el abuso de poder permite precisamente eso y en la Fiscalía General deberían ser autónomas pero que tragedia ha tenido Veracruz que el primer fiscal que tenía que durar 8 años no sólo es defenestrado y obligado a renunciar e incluso detenido”.“El siguiente fiscal no tan sólo fue defenestrado sino retirado del cargo y anda prófugo y la actual fiscalía en manos de una señora, va a correr la misma suerte”, advirtió.Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el senador veracruzano enfatizó que no sólo la FGE está subordinada al Poder Ejecutivo encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, sino también lo está el Poder Judicial, “con jueces de consigna”.Criticó que lo mismo ocurre con el Legislativo, pues fue el poder que aprobó reformar el delito de ultrajes a la autoridad.“Hay precedente en la Corte de su inconstitucionalidad y precisamente por ello consideré hacer la investigación suficiente para que hubiera desaparición de poderes en Veracruz. Un gobernador incompetente, una fiscalía no autónoma, un Poder Judicial subordinado y una legislatura abyecta generan las condiciones para que haya desaparición de poderes”, dijo.