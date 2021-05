Defraudados por Santander suman 45 en Veracruz

La vocera del Grupo de Defraudados de Santander México, Evangelina López, reveló que tan solo en el Estado de Veracruz el banco defraudó a 45 tarjetahabientes.



“La mayoría son fraudes cibernéticos. Te vacían la tarjeta de débito, crédito, ahorros, inversión, créditos aprobados o créditos que nunca solicitaron”.



Indicó que si bien existen denuncias contra Santander México en las fiscalías estatales éstas son atraídas las por la Fiscalía General de la República para su investigación.



“Lo que sucede en la mayoría de los casos te dicen que no se logró identificar a quien realizó el fraude y además, te hacen firmar una acta donde te dicen que si no identifican a una persona, dan por cerrado el caso”.



En otros casos, identifican a los autores “pero no sucede más, hasta allí se queda”.



Otra modalidad del fraude lo constituyen los “asaltos conejeros”, siendo estos en donde los delincuentes atacan con conocimiento de cuanto retiró el usuario, y en donde guardó el dinero.



Por lo anterior, los estafados sospechan de un nexo entre empleados de Santander con los presuntos asaltantes.