Dejan a próxima Alcaldía de Coatepec reinstalar vendedores en parque Hidalgo

Los vendedores semifijos del parque municipal Miguel Hidalgo en Coatepec regresarán a sus lugares después del 9 de enero, cuando finalice el Festival Navideño, por lo que será ya facultad del siguiente Gobierno Municipal reinstalarlos, así lo dio a conocer el regidor tercero, Jorge Luna Hernández.El edil encargado de la Comisión de Comercio indicó que derivado del festival navideño, a estos comerciantes se les dio oportunidad de instalarse en las inmediaciones alrededor del parque y no al interior, lo cual, aseguró fue un acuerdo.Asimismo, agregó que los negociantes cuentan con sus documentos y permisos para trabajar en el inmueble, por lo que se les brindará certeza.“Fue un acuerdo que se tomó y que pretende conservarse hasta el día 9 de enero, cuando concluya la Villa Navideña, corresponderá a la nueva administración reinstalarlos. Se manifestaron y hubo diálogo y se les insistió la situación, va a haber otra reunión pero no se les está negando el derecho a reinstalarse, pues ellos cuentan con documentos para trabajar ahí”, señaló.Aseveró que sería conveniente que en la reunión que se llevará a cabo este viernes, estén presentes autoridades electas para que se tomen los acuerdos.“Lo ideal sería que estuvieran autoridades electas, para tomar acuerdos y brindarles certeza, no se les están violentando sus derechos, que aguanten y sean pacientes”, acotó.