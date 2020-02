Dejan sin apoyo a miles de citricultores de Veracruz afectados por sequía

Productores de naranja de Veracruz lamentaron que el Seguro Catastrófico que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) otorga, sólo beneficie a algunos y no a todos los que se vieron afectados por la sequía.



De acuerdo al presidente de la Asociación de Productores de las Tres Huastecas, Norberto Rangel, la sequía no sólo provocó pérdidas en Álamo, sino a productores de otros municipios y comunidades.



"Yo pienso que el apoyo debe llegar para todos los municipios afectados, no sólo es Álamo. Yo invito a todos los municipios a que acudan a nuestras oficinas para ver a quienes no les llegó el pago", dijo.



Asimismo, señaló que el próximo pago que se les dará a los citricultores, dejará fuera a casi 4 mil productores.



"Yo pienso que se van a quedar sin pago arriba de 3 a 4 mil productores. La tonelada de abono sale en 16 mil pesos. La gente estuvo haciendo fila para entregar su documentación, porque no les está llegando a todos los productores".



Así también, expuso que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez les prometió jugueras, hecho que no ha cumplido hasta la fecha.



Ante dicho problema, aseguró que darán un lapso de dos meses para darles solución y en el caso de no ser así, promoverán movilizaciones en la entidad veracruzana.