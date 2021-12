Dejarán que Ahued decida si multa a negocios de Xalapa por bolsas de plástico

Pese a que el ordenamiento municipal contempla multas a comercios que van desde los mil 400 pesos a los 8 mil pesos por otorgar plásticos de un sólo uso u otros envases como el unicel, el Ayuntamiento de Xalapa apelará a que sus dueños hagan consciencia y eviten entregarlas a sus clientes, dándoles a cambio bolsas reutilizables.Así lo señaló el director de Medio Ambiente y Sustentabilidad, Juan Carlos Olivo Escudero, en entrevista previa al relanzamiento de la campaña de disminución de estos productos desechables, cuya normatividad está aprobada desde el 12 de julio del 2019, sin embargo, por la pandemia de COVID-19 y la aplicación de normas de superior jerarquía la dejaron en suspenso.“La estamos relanzando en este mes de diciembre, es un recordatorio de que está prohibido que los comercios den bolsas de plástico, que los restaurantes den envases de unicel y el recordatorio es con una cuestión positiva de proporcionarles a nuestros inspectores de Comercio y de Limpia Pública una cierta cantidad de bolsas reutilizabas para que las hagan llegar a sus comerciantes y las puedan entregar a sus clientes”, comentó.Olivo Escudero enumeró que entregarán alrededor de 3 mil bolsas reutilizables a los negocios de la Capital y reiteró que si bien la norma está vigente y podrían hacerse acreedores a sanciones económicas, la administración municipal espera que voluntariamente decidan prescindir y ya no dar bolsas desechables.“Eso (la aplicación de multas) lo tendrá que decidir la siguiente administración, si van a emprender este tipo de acciones. Había multas desde los mil 400 pesos, hasta los 8 mil pesos para esto”, recordó.El funcionario municipal comentó que hasta el momento no hay una Norma Oficial Mexicana (NOM) que defina lo que es un plástico “biodegradable”, por lo que los que se denominan como tal, obedecen al criterio de sus fabricantes.“Falta una NOM que determine el tipo de plásticos que se les puede denominar como biodegradables, esa norma no la hay, al día de hoy las empresas que vendan estos artefactos con ciertas especificaciones lo hacen bajo una determinación de lo que ellos creen pero sí falta algo que lo norme”, reiteró el director de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Xalapa.