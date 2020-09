Dejaron a IVAI con deuda millonaria; en cualquier momento los desalojan

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción una denuncia de hechos en contra de quien o quienes resulten responsables por un adeudo superior a los 15 millones de pesos que dejó la administración de la excomisionada Yoli García Álvarez.



Asimismo, la actual comisionada presidenta, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, dijo que entre los adeudos figura uno de más de 900 mil pesos por concepto de arrendamiento del inmueble con un interés moratorio anual del 9%, por lo que hay una sentencia de desalojo que se puede ejecutar en cualquier momento.



Dijo que la denuncia de hechos se presentó el viernes de la semana pasada por un adeudo de 12 millones de pesos generados por 13 laudos laborales; más de 2 millones de pesos por impuestos federales y estatales (ISR, Fomento a la Educación y 3% a la nómina); y otro por más de 900 mil pesos por 6 meses de renta de los años 2016 y 2017.



Agregó que en la denuncia se asentó que al IVAI se le reconozca la calidad de víctima para que en caso de que la autoridad determine que existe alguna irregularidad y se sentencie a los ex servidores públicos a pagar alguna cantidad, la reparación del daño pueda reintegrarse al Instituto.



Manifestó que la denuncia es consecuencia de una auditoría interna que se realizó a los ejercicios fiscales 2018, 2019 y el primer trimestre del 2020.



Respecto al adeudo superior a los 900 mil pesos por concepto de renta, expuso que son 3 meses del año 2016 y 3 meses del año 2017, por lo que dijo que ya hay una sentencia en contra del IVAI para que pague, de lo contrario, procederá el desalojo del inmueble, aunque al momento se está al corriente, salvo esos seis meses.



Dio a conocer que la sentencia está vigente desde el 13 de julio del 2018 y pese a que la administración anterior del IVAI la impugnado, perdió el proceso y sin embargo, no se cubrió el adeudo.



Rodríguez Lagunes, añadió que se tuvo un primer acercamiento con los propietarios del inmueble para tratar de negociar la deuda.



“Nosotros estamos en la mejor disposición de pagar, sin embargo, ahorita ya no nos contestan. Primero nos dijeron que si y estábamos tratando de negociar y pedimos que nos hicieran una quita, de palabra dijeron que si, pero ya no han contestado”.



No obstante, dijo tener confianza de que este año se pueda liquidar ese adeudo, toda vez que hay un plan de austeridad que pudiera permitir para hacer frente a ese compromiso.



Respecto a los laudos laborales dijo que son más de 12 millones de pesos de 13 ex trabajadores, d ellos cuales 4 ya están en ejecución y de esos uno por 3.5 millones de pesos ya se está pagando.



Sin embargo, para cumplir con el mandato de la autoridad laboral se tendrá que contemplar en el proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 2021.