Delegada del IMSS niega que Hospital General en Orizaba esté saturado

A pesar de que existen versiones que aseguran que el Hospital General Regional del IMSS de Orizaba está saturado y que ya no tiene espacio para recibir a los pacientes con coronavirus, la delegada Célida Duque Molina aseveró que esto no es verdad, pero sí reconoció que desde finales de mayo tiene alrededor de 120 pacientes internados todos los días en los nueve hospitales que reciben pacientes positivos y sospechosos a COVID-19.



"En cuanto a la atención especialmente de COVID-19 no tenemos saturados los hospitales, tenemos suficiencia de camas, ventiladores, pero esta contingencia que hoy ya nos ocupa por tres meses consecutivos, por supuesto que tiene una demanda intensiva de insumos".



En este sentido apuntó que de manera diaria se entregan un promedio de 700 mascarillas N95, alrededor de mil 500 cubrebocas. "La contingencia va continuar y es probable que continuemos con pacientes internados por muchas semanas".



De igual manera recordó que la Delegación Veracruz Sur del IMSS tiene 9 hospitales en donde da servicio a los pacientes con enfermedad por coronavirus, de los cuales 4 funcionan como hospitales híbridos, estos son: Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos Minatitlán.



Y agregó que desde el 21 de mayo se tiene la cifra de alrededor de 120 pacientes internados en estos nosocomios con el diagnóstico de enfermedad por COVID-19, lo cual indica que la incidencia no baja.



Ante este panorama que se tiene en la zona, recomendó evitar las aglomeraciones, decir sí al aislamiento social. "Algunos estudios de otras partes del mundo dicen que no deberíamos de estar las próximas semanas en áreas como centros comerciales y cines que son sitios que sí van a favorecer la transmisión, pero también se debe usar cubrebocas, privilegiar la higiene de manos y guardar la sana distancia".