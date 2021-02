Delegado regional de la SEV en Tantoyuca sigue cobrando su plaza de profesor

Indignación entre la población magisterial luego de detectar que el delegado de la SEV Tantoyuca, Sergio Hernández Cortés comete actos de corrupción al tener ingresos como docente en una supuesta primaria rural, que desde que inició sus actividades como encargado de la delegación regional no ha dejado de percibir; de acuerdo a la plataforma de transparencia, el funcionario declaró tener ingresos como docente por más de 29 mil pesos, al mismo tiempo de percibir 21 mil pesos por fungir como Delegado de la SEV.



Desde la plataforma de transparencia, el área de oficialía mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz mantienen publicando desde el año 2018 los ingresos del funcionario Hernández Cortés, fecha en la que tomó posesión en la Delegación de la SEV en Tantoyuca; las fechas de validación se anexan de forma consecutiva, en el 2018, 2019 y en el año anterior del 2020.



Según la política y manual de la moral que promueve el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se marca una gran diferencia y traicionan el buen ejemplo que deben dar los empleados adheridos al gobierno se la cuarta transformación; ya que en la zona de Tantoyuca está situación empaña el entreno político social, así lo consideraron algunos maestros.



“Ningún maestro frente a grupo tengo entendido puede estar percibiendo un salario como funcionario público y menos si se trata del Delegado de la SEV; se supone que las horas en un salón de clases las debió de cumplir y no fue así, porque se mantenía como funcionario en la delegación de la SEV, no es posible porque lo ha dicho el Presidente que no se debe cobrar el doble salario, no puede percibir 2, eso se le llama corrupción, por hacer eso con dos sueldos al mismo tiempo, debería justificar como funcionario un permiso sin goce de sueldo para poder ocupar otro puesto” señaló un educando de la zona rural.



Según los maestros se debe de pedir un permiso ante la Dirección General de Educación o la correspondiente, además de respaldarse en los estatus estipulados por la secretaría tras cometer un posible delito por incurrir en una omisión; Sergio Hernández desde el 2018 ha mantenido un cargo como docente y otro como funcionario de la Delegación de la SEV Tantoyuca.



“La política es una cosa y la educación es otra cosa, no debe ser así, debe enfocarse a un solo trabajo, cualquiera sabe que antes de usurpar un cargo público debe renunciar a su anterior empleo de maestro; hay permisos sin goce de sueldos” explicó un docente que pidió estar en el anonimato.



“La corrupción la está llevando a una cúspide muy grande, la gente indígena con sus necesidades está a flor de piel, lo malo es que está haciendo la economía a su favor, lo cual dicta de una persona sin valores y sin escrúpulos” continuaban ratificando otros docentes.



En palabras de exdelegado de educación en Tantoyuca, cada funcionario a ocupar el cargo, en caso de ser maestro de grupo deberá de pedir “permiso sin goce de sueldo” para poder estar al frente de un puesto.



“Tanta falta de empleo que ahorita existe, hay maestros que cumplen interinatos y que pueden cubrir la plaza, él como delegado actual debió haber solicitado un permiso sin goce de sueldo en el cargo de maestro una vez que inicio un periodo como Delegado en la SEV de Tantoyuca” citó una exfuncionaria que ocupó el área de la delegación regional.



Cabe señalar que Sergio Hernández Cortés, este fin de semana acudió a comunidades de Tantoyuca, acompañado de personal del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz (IEEV) en la que ratificó ser funcionario y con experiencia en el magisterio, asimilando que su encargo en la delegación le ha dado oportunidad de observar los supuestos avances de los recursos estatales.