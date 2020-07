Demanda de amparo exhibe conflicto en Poder Judicial; Presidenta bloquea cambios

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Sofía Martínez Huerta, mantiene el uso de la Fuerza Pública para impedir que se concreten nombramientos avalados por el pleno.



Lo anterior, de acuerdo con un amparo promovido ante la justicia federal por Elvis Viveros Arroyo, quien fue designado para el cargo de Subdirector de Recursos Materiales del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz.



El acuerdo para realizar varios cambios administrativos se realizó el 15 de julio y fue emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.



Concretamente se señala a Martínez Huerta por su negativa de cumplir con lo estipulado en el artículo 88, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al omitir vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura.



“Particularmente el de fecha quince de este mes y año y como consecuencia, no realizar los actos necesarios para su cumplimiento, al no reconocer el nombramiento otorgado al quejoso para ocupar el cargo de Subdirector de Recursos Materiales del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz”.



De acuerdo con la demanda de amparo, la propia Presidenta pidió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) intervenir las instalaciones de la Secretaría de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Estado, la Contraloría, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Subdirección de Recursos Materiales, en donde se realizaron los cambios por acuerdo del Consejo.



Viveros Arroyo afirma que a la fecha las autoridades responsables le impiden tomar posesión material de la oficina que le corresponde al cargo que le fue conferido, aunque cuenta con copia certificada del oficio número 006857 del 15 de julio signado por los integrantes del Consejo y la copia certificada del acta de sesión extraordinaria por la que se acuerda su nombramiento.



El Juez federal negó la suspensión provisional solicitada, considerando que no acreditó “su interés suspensional”.



El Juez añadió que no se advierte que los consejeros de la judicatura también promuevan el controvertido constitucional, en conjunto con los quejosos.



Cabe recordar que entre los cambios, el cargo más importante que se modificó fue el de la Secretaría del Consejo, el cual se asignó Hortencia Guillermina Hernández, quien fungía como proyectista.



Además, el Consejo determinó relevar a la subdirectora de Recursos Materiales, Mónica Morales Silva, por Viveros Arroyo.



Viveros Arroyo también señaló como autoridades responsables a los particulares María José Cortés Virués, quien fungía como Contralora; Edgar Miranda Barrientos, quien fungió como director y Morales Silva.