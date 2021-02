Demandan a autoridades investigar operación de financieras en Xalapa

El señor Oscar Baltazar Garrido Aguilar señaló ser víctima de fraude por parte de Raymundo Alberto Gómez Hernández, Óscar Gualberto García Salazar, Heriberto Ortega Aguirre y al Sindicato Nacional de Trabajadores Especializados en la Industria a través de la Caja de Ahorro MX Constructora de Negocios.



Refirió que por este hecho ya interpuso la denuncia ante la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se tiene la carpeta de investigación UAT/D-XI/XAL/7/225/2021, por los delitos de fraude, asociación delictuosa, usura, extorsión y defraudación fiscal.



Y es que dijo, en meses pasados solicitó un préstamo a la financiera Caja de Ahorro MX, la cual opera en el edificio JV piso 21 de esta ciudad de Xalapa y todo por medio de los denunciados, a los cuales les entregó la documentación para iniciar el proceso de un crédito de aproximadamente 500 mil pesos, dando como primer pago 59 mil pesos, sin que hasta la fecha se hayan comunicado con él.



"En este gestor que se encuentra en el edificio JV, me colocan a esta financiera que se llama Caja de Ahorro. Lo que no me agradó es que yo cumplí con todos los requerimientos y al final reclamo con este gestor, Raymundo y lo que me dijo fue que él ya no tenía nada que ver. Me obligaron firmar el recibo de pago en diciembre de 2020".



Además, comentó que acudió a la sede de dicha financiera en Villahermosa, Tabasco, colonia Álvaro Obregón, en la torre empresarial piso 10, llevándose la sorpresa de que no existía la empresa.



Detalló que también acudió a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para reclamar en contra del proveedor, sin que hasta el momento tenga alguna solución o intervención al respecto.



Por lo anterior, solicitó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, que intervengan e inspeccionen la forma en la que operan estos gestores a través de financieras ficticias.