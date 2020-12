Demandan renuncia de Alejandra Frausto por polémico chat

El Consejo Nacional de Danza y el Congreso Nacional de Teatro, así como diferentes miembros de la comunidad cultural como los escritores José Homero, el director de escena Juan Carlos Franco, entre otros, manifestaron su indignación por el polémico chat de la Secretaría de Cultura, "Desactivación de colectivos"; además, se crearon las etiquetas en redes sociales #DesactivarFrausto y #ActivaciónCultura, así como una petición en change.org para exigir la renuncia de la secretaria Alejandra Frausto.



Los gremios de danza y teatro explicaron a través de un comunicado que la creación del chat de una aplicación de mensajería instantánea es una "conjura" "violenta y obscena" en contra de un movimiento legítimo de organización civil, que ocurre en un momento sumamente sensible para las y los trabajadores del arte cuya vida precarizada se ha vuelto más difícil con los estragos de la pandemia y es, además, una simulación institucional.



"Un mecanismo de simulación que, tememos, no es una excepción o un accidente sino una constante en la manera de operar. Podemos señalar una serie de actos de inoperancia del actuar de la Secretaría de Cultura que incluyen: la falta de publicación de un proyecto claro y consecuente; la disminución de presupuesto para las artes; la desaparición de instancias de apoyo, como el Fonca; así como el desentendimiento de apoyo hacia los Estados, etc.", se lee en el documento.



Para los artistas, la situación revela un proyecto de gobierno que no sólo "desdeña las voces de los artistas, sino que precariza todavía más su situación, pasando por encima de derechos humanos, culturales y laborales".



Por ello, añadieron, exigen al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, "detener el simulacro de la Secretaría de Cultura, sancionar estos actos que van en contra de la democracia y otorgar la seriedad que se merecen las negociaciones de las organizaciones de los artistas, así como un rumbo claro y transparente en favor de la vida artística del país".



El Consejo Nacional de Danza congrega a 80 organizaciones de todo el país y su objetivo es la búsqueda de nuevos esquemas de gestión y colaboración para promover la reactivación económica de la danza en México.



Mientras que el Congreso Nacional de Teatro es un encuentro anual dedicado a generar intercambio de ideas entre la comunidad teatral, cuyo comité está integrado por teatreros de todo el país.



Aunado a este apoyo, el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte (MOCCAM), creado en 2018 para exigir más presupuesto para el sector cultural y que, desde entonces, han formado parte de distintas luchas como el retraso en los pagos de artistas, la desaparición del FIDECINE y se han manifestado en contra del Proyecto Chapultepec, lanzaron hoy una petición en change.org, para pedir la destitución de Alejandra Frausto, quien, hasta el momento, no ha dado a conocer su postura.



En la petición que, hasta esta tarde contaba con más de 400 firmas, piden la renuncia de Frausto por el "incumplimiento de sus funciones" y por ejercer y/o permitir "acoso a ciudadanos trabajadores del arte y la cultura conformados en colectivos".



Asimismo, solicitan la destitución de las personas servidores públicos adscritas a la Secretaría de Cultura Federal que participaron en esos actos y exigen que se garantice la participación ciudadana, "el cumplimiento tanto del ejercicio de los derechos culturales de la nación, como los derechos laborales, económicos y de seguridad social de las y los trabajadores del arte y la cultura".



En redes sociales, artistas han manifestado desde ayer su indignación por el chat. Uno de ellos es el escritor José Homero, quien, en un amplio hilo de Twitter, dio sus puntos de vista sobre el quehacer de la administración cultural:



"¿De verdad se sorprenden?: Que la Secretaría de Cultura engañe a los creadores mientras pretende entablar un diálogo no es una excepción sino la norma distintiva de la actual administración", escribió.



Añadió que una de las primeras muestras del rumbo que seguiría el régimen obradorista se dio en la cultura, pues el Presupuesto de Egresos para el 2019 planteaba una reducción de mil millones de pesos para el rubro de cultura, en comparación con el presupuesto del año anterior.



"No son casos aislados: cada episodio con los creadores y la administración de los fondos públicos ha seguido la misma dinámica: anuncian destrucción, hay reacción de la comunidad, plantean diálogo, prometen… Al final sólo hay engaño", apuntó.



Asimismo, dijo que en todos estos casos las mesas de diálogo con comunidades y afectados, como los que se hicieron ante la transformación del FONCA, "han sido simulación".



"Los funcionarios fingen que escuchan, prometen acuerdos, aseguran que continuarán los apoyos, piden registros y al final no se les da nada", zanjó.



Hasta ahora, de los funcionarios involucrados en el chat, sólo la titular de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), Esther Hernández, se ha manifestado por lo ocurrido y ofreció una disculpa "por no haber advertido a la persona" que creó el polémico chat "Desactivación de colectivos", "sobre el pésimo nombre y falta de manejo institucional en el mismo". Además, "lamentó mucho la situación" y se responsabilizó de no ser ella quien informara a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, sobre la existencia del mismo.



"Soy responsable de no haber informado a la subsecretaria (de Desarrollo Cultural, Marina Núñez) y a la secretaria sobre el nombre de ese chat y haberlo tomado a la ligera. Cuando me sumaron, el chat tenía otro nombre, luego lo cambiaron y asumo que no dije nada, reconozco mi error", escribió Hernández.