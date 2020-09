Denuncia de COPIPEV por uso de reserva técnica del IPE no avanza

A más de cuatro años, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha judicializado la denuncia formulada el 1° de agosto de 2016 en contra de los entonces integrantes y suplentes del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).



Dicha denuncia la promovió la Coalición de Pensionistas Independientes (COPIPEV) ante la hipótesis de un supuesto uso de la reserva técnica para financiar al Gobierno del Estado.



La presidenta del COPIPEV, Dolores Martínez Amilpa, indicó que la averiguación previa de la FGE continúa abierta.



"No ha cerrado el expediente, no judicializa, no ha fincado responsabilidades, no hay mayor avance y este es un pendiente que ahí está".



En ese sentido, recalcó que la denuncia no sólo acusaba el incumplimiento de un deber legal, sino un posible abuso de autoridades.



"La respuesta es que todavía estaban recogiendo información, es un expediente muy grande y todavía falta información del IPE, (...) la denuncia era contra quien resulte responsable. Se dieron suficientes pruebas".