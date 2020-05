Denuncia INECOL recorte de 75% del presupuesto; hay que “apretarse aún más el cinturón”

"Tenemos que apretarnos aún más el cinturón", denunció el director del Instituto de Ecología A.C. (INECOL), Miguel Rubio Godoy, tras el recorte del 75 por ciento del presupuesto operativo del plantel dedicado a la investigación.



En un comunicado interno del Director a sus colaboradoras y colaboradores, se enlistan una serie de cinco puntos a seguir, entre los cuales destacan la prioridad de conservar las colecciones biológicas.



"Estemos conscientes de que no hay dinero institucional ni para uno ni para mantenimiento de vehículos, no hay dinero para comprar insumos de laboratorio", explica Rubio Godoy.



Además, deja abierta la oportunidad para aquellos investigadores que puedan aportar dinero para continuar con el desarrollo de sus investigaciones y esto incluye pagar viáticos, mantenimiento de vehículos y compra de reactivos.



"Me apena comunicarles que las autoridades federales nos han aplicado al pie de la letra lo dispuesto en el decreto presidencial publicado el 23 de abril, nos han recortado el presupuesto operativo en 75 por ciento", expresa Rubio Godoy en el comunicado interno.



Además, anuncia que los equipos y laboratorios permanecerán cerrados y apagados por lo menos hasta agosto de 2020 y optimizar el uso de los ultracongeladores, sólo si no se compromete la pureza de los materiales biológicos.



Los cinco pasos a seguir contemplan: regresar a actividades presenciales el 1° de agosto, sólo si el semáforo epidemiológico lo permite y por lo tanto, continúa prohibido asistir al Instituto. La excepción a la regla es la conservación de especímenes vivos.



El segundo punto indica que la nueva generación de Posgrado ingresará en agosto y el primer año de este se utilizará para cubrir la mayoría de los cursos obligatorios.



El tercer punto da prioridad a utilizar los recursos disponibles para mantener las colecciones biológicas, en la medida de lo posible, conservar edificios y vehículos; por lo que el gasto se enfocará al pago de luz, agua, limpieza, vigilancia y mantenimiento.



Además, un cuarto punto indica que se continuará con la operación de las tecnologías de comunicación e información para cumplir el trabajo a distancia y el quinto punto anuncia la inversión en equipos e insumos antisépticos para reducir el riesgo de contagio dentro del INECOL.



Cabe destacar que el decreto del 23 de agosto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dice a la letra: "no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales, materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido".